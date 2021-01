Emerce | Boete van 6 ton voor illegaal aanbieden online kansspelen

Met sanctiebesluit

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft voor 600.000 euro aan boetes opgelegd voor het aanbieden van illegale online kansspelen via de websites futgalaxy.nl en futgamer.com.

Een half miljoen is voor Virtual Coin Gaming N.V. Een betrokken privépersoon kreeg 100.000 euro boete.

De boete is om meerdere redenen verhoogd. Een van de redenen is dat is vastgesteld dat minderjarigen, of in ieder geval jongvolwassenen, deelnamen aan de kansspelen.

Online kansspelen zijn op dit moment verboden. De huidige wet maakt het niet mogelijk een vergunning voor online kansspelen aan te vragen. Dat gaat door de Wet Kansspelen op afstand veranderen. Die wet wordt in 2021 van kracht.

Bron: Emerce

Naschrift KKC

Voor details over de de illegaliteit van de offshore online gaming master-sublicentiestuctuur en de enorme gevolgen daarvan voor de maatschappij, democratie en rechtstaat, lees de Koninkrijksbelangen blogserie van de KKC

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden. Klik hier voor het kvk uitreksel uit 2019 van de ‘EM group’ (EMS management/Tustmoore/Trusthouse/Emoore) tijdens het onderzoek nog de directie voerde. Tijdens het onderzoek heeft het trustkantoor zich op 11 november 2019 uitgeschreven als directeur van de Egaming brievenbusmaatschappij. Virtual Coin Gaming NV stelde op haar site een Curaçaose gaming license met nummer: # 8048/JAZ2017-043 te hebben. Tegen het KSA sanctiebesluit kan nog bezwaar worden gemaakt. Uit het besluit:

“De Kansspelautoriteit heeft twee meldingen ontvangen waarin ouders meedeelden dat hun kinderen spelen of hebben gespeeld op futgalaxy.nl.52 Bij één van die meldingen werd meegedeeld dat het kind minderjarig was en hij ongewenst in aanraking kwam met gokken en online gokken. Bij de andere melding werd meegedeeld dat het uitermate moeilijk was om uit te schrijven, niet gecontroleerd werd op leeftijd, de website in het Nederlands maar de algemene voorwaarden in het Engels waren, en volgens de algemene voorwaarden na zes maanden twintig euro per maand in rekening mocht worden gebracht.”

Afgelopen jaar werden bestuurder Carmanco en gaminglicentiehouder Cyberluck voor een dergelijke handeling door de rechter in het ongelijk gesteld en verantwoordelijk gehouden voor schade. Lees hier meer (AD | Gokbedrijven in ongelijk gesteld).

2020 04 14 – CUR2018H00148 … by Knipselkrant Curacao on Scribd

