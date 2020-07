Drie jaar voor bezit van uzi | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De man J.M. van 20 jaar heeft een gevangenisstraf opgelegd gekregen van drie jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar voor het in bezit hebben van een uzi.

Het wapen en bijbehorende munitie zijn in beslag genomen. Het wapen werd gevonden bij een politiecontrole toen eerder op 15 april melding was gemaakt van een schietpartij in de wijk Kent U Zelf. J.M. ontkent bij die schietpartij betrokken te zijn en vertelt dat hij het wapen gevonden heeft en niet heeft durven in te leveren bij de politie omdat de uzi mogelijk al gebruikt was bij een misdrijf.

Het vuurwapen was geladen met drie kogels, toen de politie dit onder een stoel in de auto aantrof.

De rechter heeft bij het opleggen van de straf rekening gehouden met de leeftijd van de jongeman, maar de argumenten van zijn advocaat – dat hij jong is, uit een goed gezin komt en een baan heeft – verder in de wind geslagen.

Bron: Antilliaans Dagblad van 25 juli 2020