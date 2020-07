Camelia-Römer: Ik blijf politica | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Stoppen is geen optie. Suzy Camelia-Römer blijft politica. De door haar opgerichte partij PIN gaat zich voorbereiden op de verkiezingen van volgend jaar.

Het is dan aan de kiezers om te beslissen over de toekomst van PIN. Dat heeft Camelia-Römer gisteren gezegd tijdens een persconferentie van coalitiepartij PIN. Deze week is alles gericht op de overdracht van haar portefeuille van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) aan minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Op verzoek van premier Rhuggenaath is zij een week langer in functie gebleven als GMN-minister. ,,We zitten midden in de crisis van Covid- 19, midden in een ramp. Het is onmogelijk om waar ik mee bezig ben in een halve dag over te dragen. Dit is een exceptionele situatie, ver van wat normaal is.”

Camelia-Römer dient haar ontslag in als GMN-minister nu de enige parlementariër voor PIN, Rennox Calmes, heeft gebroken met de partij, maar de zetel meeneemt als onafhankelijk Statenlid. Daarmee verliest de partij een stem in het parlement en de regering de steun van een lid binnen de coalitie in de Staten, want Calmes heeft ook de steun aan de regering ingetrokken.

Juist vanwege dit soort vergaande consequenties is Camelia-Römer er voorstander van om bijvoorbeeld in een regeerakkoord vast te leggen dat een zetel aan de partij toebehoort. Maandag zal zij in een persconferentie ingaan op haar werkzaamheden als minister. Daarna volgt een week van reflectie. Een ding staat als een paal boven water: Suzy Camelia- Römer blijft actief als politica.

,,Ik hou van Curaçao. Niets weerhoudt mij ervan om mijn land te helpen.”

Tijdens de persconferentie gingen PIN-voorzitter Alvin Daal en politiek leider Camelia- Römer nog eens in op de beslissing van Calmes. Beiden benadrukten dat coalitiepartijen afspraken hebben gemaakt op basis van een regeerakkoord en een regeerprogramma. Een Statenlid heeft een eigen mening en volgt niet klakkeloos de standpunten van zijn partij en de regering, maar samenwerken is een voorwaarde. Meningsverschillen worden binnen de partij, maar ook tijdens de vergaderingen van de samenwerkende partijen uitgesproken.

Camelia- Römer: ,,Als je deel uitmaakt van een politieke organisatie dan kan het niet zo zijn dat alleen jouw mening telt en bepalend is. Je voert overleg en zoekt consensus.” Een parlement functioneert niet als elk lid zijn eigen weg gaat. ,,Met 21 meningen komt er nooit een wet”, zegt Camelia- Römer. ,,Als iedereen voor zichzelf in de Staten zit, heb je geen partijen en kandidatenlijsten meer nodig.”

Dan kan het hele systeem met een coalitie en oppositie in feite op de schop. Politiek bedrijven is meer dan voor of tegen stemmen, meer dan een ja of een nee. Daal:

,,Waar ben je het niet mee eens, wat wil je veranderen? Daarover ga je dan in gesprek. In zo’n discussie probeer je een oplossing te vinden, een compromis.” Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens een overleg van de samenwerkende partijen, waaraan Statenleden en ministers meedoen, maar ook hun medewerkers. Daal noemt als voorbeeld de Landsverordening uitzonderingstoestand waar veel onduidelijkheid over was.

Juristen van de Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) hebben veel van de vragen beantwoord. ,,Rennox Calmes had ook problemen met de wet, maar hij heeft niet deelgenomen aan dat overleg. Hij heeft toen geen gebruikgemaakt van het platform dat bestaat om zijn mening naar voren te brengen”, zegt Daal.

Bron: Antilliaans Dagblad van 25 juli 2020