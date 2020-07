Schrijvers voor Masterplan Bonaire 20-30 gezocht | Antilliaans Dagblad

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is op zoek naar experts die de tot nu toe verzamelde informatie en andere beleidsprocessen kunnen herzien en analyseren om vervolgens het integrale Masterplan Bonaire 20-30 te schrijven. Dit plan moet het OLB een brede strategische visie en een uitvoeringsplan bieden.

Al in de jaren 90 heeft het eilandbestuur van Bonaire toestemming gegeven voor het opstellen van het ontwikkelingsplan Bonaire 1998-2002 met de titel ‘groei met behoud van natuur en cultuur’.

Met de snelle groei en ontwikkeling van Bonaire in de afgelopen jaren is het volgens het OLB essentieel om een masterplan te ontwikkelen met een duidelijke indicatie en richting voor toekomstige implementatie van de ontwikkelingen op het eiland. Dit moet gebeuren in samenwerking met alle stakeholders en de Bonairiaanse samenleving.

Op 6 november 2019 werd het traject gestart met het kick-off evenement, gevolgd door twee dagen van workshops op 7 en 8 november. De consultatierondes en het schrijven van het masterplan wordt in negen maanden uitgevoerd.

De eerste zes maanden zijn de Bonairiaanse gemeenschap en stakeholders benaderd om hun input te leveren voor de nieuwe visie voor Bonaire. Nu wordt er drie maanden de tijd genomen om de bijdrage van de samenleving te verwerken in het Masterplan 20-30 dat volgens de planning op 10 oktober 2020 moet worden gepubliceerd.

De experts hebben dus drie maanden de tijd om een plan te schrijven dat in begrijpelijke taal een aantal gebieden beschrijft. Aan de orde komen goed bestuur, sociaaleconomische ontwikkeling, duurzame economie, duurzaam toerisme, onderwijs, cultuur, normen en waarden, infrastructuur, natuur & milieu, sport, duurzame energie en technologie, creatieve industrie en gezondheidszorg en welzijn.

Wie meer informatie wil over de Terms of Reference kan een mail sturen naar [email protected] of kijken op de website. masterplanbonaire.com

Bron: Antilliaans Dagblad van 24 juli 2020