De vijf nieuwe politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen van 19 maart krijgen zaterdag hun eigen kleur.

Er zijn er nog acht over, dus er is keuze. Partijen die in het parlement zitten of eerder hebben meegedaan aan verkiezingen behouden hun kleur. Zaterdag wordt er ook geloot voor een volgorde op het stembiljet.

Als alles is afgerond kunnen de 15 partijen die op 19 maart meedoen hun campagnes officieel beginnen.

Bron: DolfijnFM