Er is weer een coronabesmetting bij de MCB Bank. Dit keer gaat het om een medewerker in het filiaal in Punda, laat de MCB weten.

Deze heeft geen contact gehad met de eerdere besmetting bij de MCB Bank, branche Rio Canario. Het filiaal in Punda is vandaag gesloten en wordt schoongemaakt. De bank benadrukt dat de besmette persoon geen contact heeft gehad met klanten.

Bron: DolfijnFM