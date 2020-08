ParadiseFM | Lichaam vermiste man gevonden

Het lichaam van de vermiste Armand Griffith is vanmorgen rond half zes gevonden. Griffith ging zaterdagochtend wandelen in het natuurgebied bij Wilibrordus, maar belde enkele uren later zijn vrouw dat hij de weg kwijt was en zijn water bijna op was.

Daarna was hij onbereikbaar. Dagen werd door vrijwilligers, politie en defensie gezocht tot zij vanmorgen vroeg een lichaam vonden in het natuurgebied. Griffith was al enige tijd overleden en is gestorven aan een natuurlijke dood. Details zijn bekendgemaakt.

Bron: ParadiseFM