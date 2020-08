DolfijnFM | Curacaos elftal maakt kennis met Hiddink

Het Curaçaos elftal maakt maandag voor het eerst kennis met de nieuwe bondscoach Guus Hiddink, dat zegt de FFK.

De selectie traint van 31 augustus tot en met 5 september in Nederland om kennis te maken met de nieuwe staf en technisch directeur en zich voor te bereiden op de komende WK-kwalificatiewedstrijden.

,,We richting ons nu op de toekomst en het kwalificeren voor het FIFA WK in Quatar en het bouwen van een succesvolle en professionele omgeving voor onze spelers. Curacao maakt zich op voor the next level. Daar hoort een wereldcoach bij en die is onlangs aangesteld”, aldus de voetbalbond.

Bron: DolfijnFM