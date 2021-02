DolfijnFM | Vreemdelingen die legaal zijn binnengekomen mogen langer blijven

Vreemdelingen die voor het begin van de coronacrisis Curaçao legaal zijn binnengekomen, mogen langer blijven.

In principe is hun verblijfsstatus verlopen en zijn ze naar de letter van de wet, illegaal. Maar terugvliegen naar land van herkomst is vanwege Corona vaak niet mogelijk.

Justitie werkt nu aan een regeling om deze groep voorlopig te legaliseren. De ijkdatum is 13 maart 2020 en alleen mensen die aan de vereisten voldoen om hier te mogen zijn worden meegenomen in een legalisatieregeling.

Bron: DolfijnFM