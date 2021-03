DolfijnFM | Politieagent ‘leent’ in beslaggenomen geld

De politie van Curaçao is opnieuw in verlegenheid gebracht door een van zijn agenten. Die moest 15.000 gulden in beslaggenomen geld teruggeven aan een zakenman die eerder beroofd was.

De politie had de dader daarvan opgespoord en het geld teruggevonden. In plaats van de 15.000 gulden teruggeven, vroeg de agent of hij het geld kon lenen. De zakenman ging akkoord en tekende bij de politie voor ontvangst.

Maar de agent betaalde niets terug en zo kwam de zaak aan het rollen. Volgens de Èxtra bekijkt de politie samen met justitie over wat te doen met deze agent.

Bron: DolfijnFM