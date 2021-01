Oud-minister Lia Willems is overleden. Zij was een van de oprichters van Pueblo Soberano.

Willems was kort minister in het kabinet Schotte op het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Daar moest zij van Wiels opstappen omdat ze haar man op kosten van het land mee had genomen op dienstreis. Ook had ze een vriendin als beleidsmedewerker aangesteld.

Lia Willems woonde na haar ministerschap in Nederland en is 71 jaar geworden.

Bron: DolfijnFM