DolfijnFM | Nieuwe strengere coronamaatregelen Bonaire

Op Bonaire gelden vanaf vanavond zes uur nieuwe strengere coronamaatregelen.

Het aantal besmettingen is in een paar dagen tijd meer dan verdubbeld, waardoor grote druk is ontstaan op de publieke gezondheidszorg. De vaccinaties tegen het coronavirus gaan gewoon door.

Door de nieuwe beperkingen moeten niet-noodzakelijke winkels, contactberoepen, sportinstellingen, casino’s en bioscopen hun deuren tijdelijk sluiten. De scholen blijven wel open.

In het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen in kleinere klassen les krijgen.

Bron: DolfijnFM