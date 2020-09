DolfijnFM | Inschrijven World Cleanup Day tot zaterdag

Wil jij je omgeving schoonmaken tijdens de World Clean Up Day dan kun je je nog aanmelden. Komende zaterdag sluit de inschrijving.

De dag zelf is een week later op zaterdag 19 september. In de week na de schoonmaakactie wil de organisatie een petitie overhandigen aan de overheid. Daarin wordt gevraagd de stortkosten bij de landfill drastisch te verlagen. Ook moet de politie trenger controleren op vervuilers.

Single use plastic moet in de ban en er moeten meer vuilnisbakken op openbare plaatsen komen. Inmiddels hebben ruim 4000 mensen getekend, maar volgens de initiatiefnemers kunnen daar nog veel meer bij.

Bron: DolfijnFM