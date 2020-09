DolfijnFM | Groeifonds Nederland ook open voor BES-eilanden

Het Nationaal Groeifonds in Nederland staat ook open voor aanvragen uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het Nederlandse kabinet heeft voor de komende vijf jaar in totaal twintig miljard euro beschikbaar gesteld voor eenmalige publieke investeringen in kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Het is overigens de vraag in hoeverre vanuit de BES-eilanden aan de voorwaarden kan worden voldaan. Een daarvan is dat het om investeringen moet gaan van minimaal 30 miljoen euro. Zulke bedragen wegzetten lukt waarschijnlijk niet

Bron: DolfijnFM