Het Curaçaos museum is jarig en nodigt iedereen uit om op zondag langs te komen.

73 jaar geleden gingen de deuren van het voormalig Militair Hospitaal voor het eerst open als museum. Er is een speciaal programma tussen 10 en 12 uur ’s ochtends met muziek en dans. Dat vindt plaats tussen de expositie over corona en kunst in 2020.

De kunstenaars Bianca Berends, Carlos Blaaker, Herman van Bergen en Yubi Kirindongo zijn aanwezig om over hun kunst te vertellen.

