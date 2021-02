DolfijnFM | Cleopa in verlegenheid om nieuw asfalt tot aan zijn huis

Willemstad – MAN-parlementslid Eugene Cleopa is in verlegenheid gebracht door het ministerie van Verkeer en Vervoer.

Die zijn voortvarend met asfalteren begonnen en ook zijn straat is aangepakt met een nieuwe laag asfalt. Maar de wegenbouwers zijn niet verder gegaan dan tot aan zijn huis. De rest van de Blomonteweg in de wijk Wanapa zit nog vol met gaten.

In de ochtendkrant Èxtra zegt Cleopa dat het nou lijkt of hij het asfalt door vriendjespolitiek geregeld heeft. En dat is niet waar, aldus het parlementslid.

Hij heeft een boze brief gestuurd naar het ministerie en wil de rest van de straat ook geasfalteerd.

