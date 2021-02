DolfijnFM | Buurman en buurvrouw gebruiken mes en machete om harde muziek

Twee ruziënde buren zitten voorlopig vast nadat ze elkaar met mes en machete te lijf gingen. Dat gebeurde bij een huis op de Gosieweg.

De buurvrouw had de radio ’s ochtends vroeg hard aanstaan en dat beviel de buurman niet, die er wat van wilde zeggen.

Daarop zwaaide de buurvrouw met het mes dat ze in haar handen had en sneed de buurman in zijn vinger. Die pakte vervolgens een machete en sloeg haar met de vlakke kant tegen haar buik. Beiden zijn aangehouden.

Bron: DolfijnFM