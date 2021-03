WILLEMSTAD – De politie werd gisteren naar Koraal Specht gestuurd omdat twee auto’s elkaar daar aan het achtervolgen waren.

Aangekomen in de wijk was er van een achtervolging geen sprake meer, want een van de auto’s was in de rooi beland. Getuigen zeiden tegen de politie dat de chauffeur met een wapen in zijn hand wegrende van de plaats van het ongeluk.

Een zoektocht leverde niets op, de auto is in beslag genomen.

Bron: DolfijnFM