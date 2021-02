DolfijnFM | Vaccinatiecampagnes Corona beginnen over twee weken

De vaccinatiecampagnes op de eilanden gaat rond 15 februari 2021 van start. Voor Saba en Sint-Eustatius gaat het om een eerste levering van het Moderna-vaccin.

Voor Bonaire Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gaat het in deze eerste fase om vaccins van BioNTech/Pfizer. Inzet van de vaccinatiecampagne is dat die op alle (ei)landen is afgerond voor het begin van het Atlantisch orkaanseizoen op 1 juni.

Op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt in de eerste fase van vaccineren aan zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar het BioNTech/Pfizer vaccin aangeboden.

Bron: DolfijnFM