Nu.cw | Knipselkrant wint rechtszaak over publicatie masterlicentiehouder

Met cassatie-adviezen | Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Den Haag – De sublicenties voor het exploiteren van online-casino’s die door 5 zogeheten masterlicentiehouders op Curaçao worden verhandeld, mogen “illegaal” worden genoemd.

Dat heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad vandaag geadviseerd in de rechtszaak die door Cyberluck is aangespannen tegen de Knipselkrant Curaçao.

De rechter in eerste aanleg gaf Cyberluck gelijk en veroordeelde de Knipselkrant tot een rectificatie. In hoger beroep vernietigde het Hof dat vonnis: illegale sublicenties mogen “illegaal” worden genoemd. Cyberluck legde zich daar niet bij neer en stapte naar de Hoge Raad. Die advocaat-generaal komt tot de conclusie dat het vonnis van het Hof in stand kan blijven. Hij veegde en passant ook alle andere klachten van tafel.

Cyberluck is een van de vijf ondernemingen die een licentie van de Curaçaose overheid bezit. Vanaf 1996 hebben zij vele duizenden sublicenties doorverkocht, vaak aan duistere buitenlandse aanbieders van online gokspellen die zich verschuilen achter Curaçaose trustkantoren en deel uitmaken van internationale criminele organisaties. Die gebruiken hun Curaçaose sublicentie om jaarlijks miljarden winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen. Van toezicht is geen sprake.

De Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania werkt aan nieuwe wetgeving, maar of dat een einde zal maken aan illegale activiteiten wordt betwijfeld.

Klik HIER en HIER voor de conclusies van de AG bij de Hoge Raad

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Naschrift KKC

Lees ook: Tweets Hoge Raad:

1/4 Caribische zaken. Kort geding. Vorderingen tot rectificatie van publicaties in de Knipselkrant Curaçao waarin is gesteld dat sprake is van illegale sublicenties aan online gokbedrijven.

2/4 Gemeenschappelijk Hof wees vorderingen af: de hoofdredactrice van de Knipselkrant Curaçao mag sublicentieverlening ‘illegaal’ noemen. Dat valt binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting van een journalist.

3/4 Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: vonnissen Gemeenschappelijk Hof kunnen in stand blijven. Volgens de AG lenen deze kortgedingprocedures zich niet voor een richtinggevende uitspraak over de (il)legaliteit van sublicentiëring in het kader van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.

4/4 Link naar conclusies AG: https://bit.ly/3QLYwsI en https://bit.ly/3G5UwOS

(Datum uitspraken op 17 mei 2024)

Lees ook: Dossier Koninkrijksrelaties: Hoge Raad: Curacaose goklicenties mogen illegaal worden genoemd

Lees ook: Curacao.nu | Geen van de ‘masterlicentiehouders’ op Curaçao heeft een geldige vergunning

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie