Curacao.nu | Ziekenhuis Aruba kan coronazorg niet aan

Persbureau Curacao

Oranjestad – Het Horacio Oduber Hospital op Aruba kan de coronazorg niet aan. Er liggen 34 patiënten op de corona-afdelingen en elf op de intensive care.

Al het verpleegkundig personeel is nodig. Longspecialist Selene Kock zegt in een videoboodschap het niet aan te kunnen, omdat er te weinig gekwalificeerd personeel is.

De arts doet een oproep aan de bevolking om zich strikt aan de coronaregels te houden.

Er zijn bijna 1400 actieve besmettingen op Aruba.. Tot nu toe zijn zestien personen overleden aan het virus.

Bron: Curacao.nu