Curacao.nu | Tot 1 november de tijd om salarissen ministers goed te regelen

Willemstad – De Curaçaose regering heeft tot 1 november de tijd om de bezuinigingen op de salarissen van ministers en Statenleden wettelijk te regelen.

Dat is duidelijk geworden in de aanloop naar de Rijksministerraad vandaag in Den Haag. Het besluit tot aanpassing van de arbeidsvoorwaarden is weliswaar genomen door de regering Rhuggenaath, maar de Staatsregeling vereist dat dat gedaan wordt bij wet.

Volgens Forti is er een ontwerplandsverordening in de maak, die zo snel mogelijk naar de Raad van Advies moet en daarna naar het parlement.

Bron: Curacao.nu