Curacao.nu | Pelikaan keert terug naar Curaçao

Willemstad – De Zr.Ms. Pelikaan is weer vertrokken naar het Caribisch gebied. Het ondersteuningsschip was sinds eind vorig jaar in Nederland voor groot onderhoud en een update.

Het was de eerste keer dat het schip grondig onderhoud kreeg sinds het in 2006 in gebruik werd genomen. De Pelikaan opereert al 13 jaar in de Caribische zee. Het schip verricht daar ondersteuningszaken en levert noodhulp.

Met de update moet het schip minimaal elf jaar meegaan. De Pelikaan komt over 16 dagen aan op Curaçao.

