Curacao.nu | 34 mensen vast in Venezuela die op Curaçao verblijfsvergunning hebben

Willemstad – In Venezuela zitten nog steeds 34 mensen uit Curaçao vast. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Het gaat om bewoners van ons eiland die geen Nederlands paspoort hebben, maar wel een verblijfs- of werkvergunning. In dit geval vooral Venezolanen die legaal in Curaçao verblijven.

Er is één repatriëringsvlucht tussen Caracas en Willemstad, maar daar mochten alleen mensen op met een Nederlands paspoort. Slechts 18 mensen mochten toen instappen van de 56.

Gedupeerden vragen om actie van de regering Rhuggenaath.

