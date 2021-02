Crimesite | Tot 22 jaar cel voor levend begraven Venezolaan op Curaçao

De rechtbank in Willemstad heeft woensdag celstraffen van 5 tot 22 jaar opgelegd aan vijf verdachten die betrokken waren bij de moord op de 50-jarige Venezolaan Angel Alexander Barrios Rodriquez.

Hij werd in de nacht van 8 op 9 februari 2020 om het leven gebracht op een verlaten landgoed in Willemstad. Dat schrijft Het Antilliaans Dagblad.

Geen technisch bewijs

Volgens de rechter werd het slachtoffer levend begraven in een kuil terwijl hij was vastgebonden. Uit het rechtbankvonnis blijkt dat er geen technisch bewijs is waardoor niet duidelijk is wie van de verdachten wat precies heeft gedaan. De rechter was daarom aangewezen op de verklaringen van de verdachten zelf en dat was een moeilijke taak. Montilon krijgt 22 jaar, Mauricio 16 jaar, Papa Ricky 10 jaar, Yengue/Chespi 9 jaar, Cheito 5 jaar en twee medeverdachten zijn vrijgesproken.

Aanzienlijke schuld

Hoewel Mauricio een lagere straf krijgt omdat hij meewerkte aan het onderzoek en het graf uiteindelijk aanwees, blijkt uit verklaringen van de mededaders dat hij juist de initiatiefnemer was en degene met de sterkste motieven om Rodiquez onder bedreiging van een vuurwapen bij zijn woning te ontvoeren in zijn eigen auto, te beroven en te doden.

Volgens de rechter staat het vast dat Mauricio het slachtoffer goed kende, wist waar hij woonde en een behoorlijke schuld bij hem had. ‘Bovendien was hij samen met Montilon aanwezig op het moment dat Angel, die niet kon lopen, naar het gat werd gebracht, daarin werd geduwd en levend werd begraven.’

Geen strafblad

Bij de strafmaat is rekening gehouden met het blanco strafblad van de daders. Alleen Papa Ricky heeft een strafblad en krijgt om die reden een hogere straf.

Het slachtoffer was zeker vijf weken vermist voordat hij werd gevonden. Hij laat een gezin achter.

Bron: Crimesite