Corona op Aruba nog lang niet bedwongen | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Met 87 nieuwe gevallen van Covid-19 bleek gisteren dat de recente uitbraak nog lang niet achter de rug is. De regering vraagt de burgers om zich vooral aan de coronaregels te houden.

Gisteren kwam het aantal vastgestelde besmettingen sinds het begin van de coronacrisis in maart op precies 600 te staan. ,,Ik benadruk hoe belangrijk het is dat iedereen de regels van Directie Volksgezondheid opvolgt.

Iedereen die in isolatie of quarantaine moet, dient zich daar strikt aan te houden”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes. ,,Iedereen die besmet is moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die hij of zij draagt voor de gezondheid van familieleden en van heel Aruba.”

De premier is blij dat ze van de korpschef te horen kreeg dat het afgelopen weekend een rustig verloop had. ,,Ik bedank de Arubaanse bevolking voor de getoonde discipline. Tegen degenen die zich afvragen of de maatregelen die we genomen hebben wel noodzakelijk zijn, wil ik zeggen dat dankzij die maatregelen de straten rustig zijn gebleven.”

De bewindsvrouw meent dat Aruba opgewassen is tegen de besmettingsgolf. ,,We dachten dat we het ergste hadden gehad, toen de teller enkele maanden terug op 101 besmettingen stond. Nu hebben we er 600. We zijn echter beter voorbereid. Het ziekenhuis en haar medewerkers kunnen dit aan.” Het beleid is om Covid-19 nogmaals de kop in te drukken. ,,Met discipline en hart voor elkaar kunnen we dit aan.”

Bron: Antilliaans Dagblad