100 Actieve coronagevallen op St Maarten | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – Het totaalaantal bevestigde besmettingen op Sint Maarten stond gisteravond op 219. Actief zijn op dit moment 100 gevallen. Daarvan verkeren 94 personen thuis in isolatie, zijn vijf patiënten in het ziekenhuis opgenomen en is één persoon geïsoleerd.

Het totaalaantal patiënten dat aan de ziekte Covid-19 is overleden is zeventien. 102 Personen zijn genezen verklaard. Op dit moment zitten ook 203 personen in quarantaine omdat op basis van ‘contact tracing’ is gebleken dat zij in contact zijn geweest met één van de actieve gevallen.

De gezondheidsautoriteit van Sint Maarten heeft tot gistermiddag op de luchthaven Princess Juliana International Airport 482 passagiers getest en binnen de gemeenschap nog eens 1.020 personen. ,,Statistieken wijzen uit dat pockets van het virus worden gerelateerd aan het uitgaansleven: bars, avondclubs en entertainment voor volwassenen”, aldus minister Richard Panneflek van Volksgezondheid.

Hij doet een dringend beroep op de gehele gemeenschap zoveel mogelijk thuis te blijven, in het openbaar een mondkapje te dragen, sociale afstand te houden, de handen grondig en regelmatig te wassen met zeep en bijeenkomsten waar veel mensen op af komen te vermijden.

