Column Youp | Gouden heterdaadje

Moest u deze week ook zo vaak aan die bijstandscontroleur uit de gemeente Wijdemeren denken? Ik bedoel die mevrouw of meneer die op een avond juichend thuiskwam en zijn of haar partner dolenthousiast vertelde over het heerlijke heterdaadje.

Hij had bij een bijstandsmoeder in de keukenkastjes gesnuffeld en tussen alle smeerlapperij van de Lidl, de Dirk en de Aldi een paar blikken uit een heuse Albert Heijn aangetroffen. Dat mocht het bijstandsmoedertje even uitleggen! Een zenuwslopend kruisverhoor volgde en na urenlang aandringen kwam het hoge woord eruit. Uit de dame die we in dit geval gewoon een smerige dievegge mogen noemen. Wat bleek? Haar moeder deed een keer per week boodschappen voor haar armlastige dochter en haalde wel eens iets bij de Appie. Vandaar die peperdure blikken.

Hoe kwam de controleur bij deze vrouw, die toch gewoon een lid van een criminele organisatie is? Hebben oplettende buren naar de gemeente gebeld? Heeft een jaloerse broer of zus aangifte gedaan omdat die moeder voor de andere kinderen nooit boodschappen deed? Is er een boze ex die wraak neemt? Het is zo goed dat die bijstandsmoeder gesnapt is!

Ik las dit allemaal in een krant waarin ook een soort financieel jaaroverzicht stond. Daarin werd nog even opgesomd wat KLM afgelopen jaar aan bijstand heeft gekregen. En het bulkende Booking.com. Daarbij las ik ook nog wat de vroegere CEO van ING zo goed als zeker geweten moet hebben voor hij naar Zwitserland vluchtte. Ondertussen vertelde een rijke vriend dat hij zijn dochter belastingvrij een ton mag schenken omdat ze een huis koopt. En de rijke ouders van haar man lapten hetzelfde bedrag. Dus die kunnen voorlopig gewoon boodschappen doen. En als er weer gereisd mag worden gaan ze lekker skiën. In de zomer gaan ze naar de Franse vakantievilla van papa en mama.

Mijn hoofd was nog steeds bij de succesvolle controleur en zijn brandende geluk dat hij of zij gevoeld moet hebben bij dit gouden heterdaadje. Zal de controleur op de afdeling ook verteld hebben hoe de bijstandsmoeder alles wanhopig heeft opgebiecht? Ik hoop snikkend. De bijstandsmoeder, die we hier in de krant toch gewoon een grijpgrage ladelichter mogen noemen? Het zal haar leren.

Andere vragen: heeft de controleur van de gemeente een mooie bonus gekregen? Een lekkere vette premie van de burgemeester van Wijdemeren omdat hij of zij zo oplettend is geweest? Dat zal toch wel? Het is in deze tijd heel goed om werknemers te stimuleren en extra te belonen. Anders worden ze lui. Zeker ambtenaren. En is deze oplettende sociale rechercheur in het personeelsorgaan van de gemeente op het schild gehesen? Als voorbeeld! Is de controleur geïnterviewd? Heeft deze Sherlock Holmes uit mogen leggen waar en wanneer er onraad werd geroken? Bij welk blikje kaviaar? Hoeveel verse ganzenlever lag er in de koelkast?

We hebben het hier over gericht speurwerk. Een tas met boodschappen is snel uitgepakt en behendig verdeeld over de kasten. Dus we moeten de doortastende controleur diep dankbaar zijn. Dat er zo goed is door gerechercheerd. Doorvragen! Doorzoeken! De waarheid en niks anders dan de waarheid!

En wat ook zo mooi is: deze bijstandsmoeder is meteen een goed voorbeeld voor al die andere oplichters die wel eens een sjekkie van de buurman draaien. Of een glaasje wijn bij een familielid drinken. Of een middagje de auto van iemand lenen. Want ook die moeten we gaan aangeven! Mijn tip is: hou iedereen vooral in de supermarkt goed in de gaten. Ziet u een bejaarde met een veel te volle kar vraag het oudje dan op de man af: voor wie is dit allemaal? Zoveel krijgt u niet op in een week. Wie gaat u hiermee steunen? Vindt u drie pakken Bastognekoeken ook niet wat veel? Leg aan het oudje uit dat de bijstandsmoeder niet te veel verwend moet worden.

Het nieuwe jaar is begonnen. We houden elkaar in de gaten. Wie eet wat? Wie steunt wie illegaal? Waarom is jouw kar zo vol? 2021! Ik heb er zin in.

