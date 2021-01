Ingezonden | Nederlands-Antilliaans gezin op brute wijze uitgezet bij aankomst op Curacao

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Familie de Vroet-Jacobs aan het woord.

Vijf dagen na een zeer ernstig en voor ons gezin traumatisch incident belooft KLM ons iedere dag in contact te treden, dat wat tot op heden niet fatsoenlijk gebeurd is. Onvoorstelbaar na de voorgedane situatie. In de afgelopen dagen zijn we van het kastje naar de muur gestuurd en zijn we op z’n zachtst gezegd moederloos, radeloos. De situatie verdient met respect behandeld te worden door KLM management of Customer Care en dat gebeurt vooralsnog niet.

Sinds 26 december jl. hebben wij dagelijks contact gebeld met de KLM klantenservice (opnames beschikbaar). Aan ieder telefoongesprek ging een wachttijd van gemiddeld gezien een uur. Eenmaal werd het gesprek door een collega zelfs beëindigd, terwijl we haar normaal te woord stonden en vervolgens stapten we weer opnieuw in de wachtrij. Tijdens de gevoerde telefoongesprekken worden we van het kastje naar de muur gestuurd, iedereen houdt de boot af en valt terug op “uw dossier is in behandeling waardoor het makkelijker is het bij de dossierverantwoordelijke te houden” en die dossierverantwoordelijke heeft nog geen enkel moment contact met ons opgenomen.

Na de afgelopen vijf dagen zijn we 17 telefoongesprekken en 16 sms berichten verder en komen we niet verder dan de afdeling reserveringen.

Voor een miljarden bedrijf, luchtvaart maatschappij met een dusdanige hoeveelheid klachten moet er een manier zijn om calamiteiten als deze af te handelen: 1 contactpersoon die zorgt voor een fatsoenlijk contact tussen de, in dit geval gedupeerde, klant en de organisatie. Nu krijgen we de een na de andere persoon zonder bevoegdheden aan de telefoon die ons niet op hoogte kan stellen van de stand van zaken rondom ons dossier.

Ter illustratie: wij als gezin met een kind van 3 jaar oud zitten weer thuis in Frankrijk, met een donkere wolk boven ons hoofd, de koffers gesloten met een verslagen gevoel, vol ongeloof, machteloosheid, onzekerheid en bovenal schaamte. We kunnen wel degelijk spreken van een trauma. En in al deze dagen is er vanuit KLM geen enkele vorm van contact: geen telefoontje, geen mailtje, geen enkele vorm correspondentie met excuses, of in ieder geval berichtgeving dat onze zaak serieus genomen wordt en in behandeling genomen is. Schandalig, na een situatie waarin wij slachtoffer geworden zijn van deportatie en vervolgens nog verder gedupeerd raken.

Mijn vrouw is geboren uit een Nederlands-Antilliaans huwelijk en opgegroeid op Curacao. Sinds ons samenzijn zijn wij jaarlijks voor familiehereniging op het eiland. Ook dit jaar zijn we 9 maanden geleden begonnen met het plannen van onze trip naar Curaçao. Wij sluiten hiervoor jaarlijks ons restaurant en dit jaar was een speciaal jaar want wij hebben onze familie tijdens covid niet veel kunnen spreken. Wij zijn ons als geen ander bewust van COVID-19 en de impact die het heeft op de wereldwijde samenleving en hebben daarmee zwaar getwijfeld of de trip doorgang zou moeten vinden.

Maar de familie hereniging is ook zeer belangrijk evenals het vieren van ons huwelijk. We hebben tot het laatste moment een slag om de arm gehouden, ons continue op de hoogte gehouden van de veranderlijke regels en tot een dag voor vertrek met KLM contact gehad over de benodigdheden voor een goede uitvoering van onze reis. Hiervoor zijn we als gezin 14 dagen in quarantaine gegaan, COVID PCR testen bij alle gezinsleden, evenals onze 3-jarige zoon, de immigratie papieren in orde gemaakt, bijbehorende verzekeringen en alle overige noodzakelijke documenten meegebracht die via website en telefonie aan ons werden doorgegeven. En dit herhaaldelijk want onze vlucht is maar liefst 6 keer geannuleerd (KLM Traveldoc) waardoor we veel in contact hebben gestaan.

In Bordeaux (vlucht rechtstreeks van BOD/CUR) heeft de grondcrew bij inchecken al ons papierwerk gevraagd, ingezien en geaccordeerd. Dit nadat wij als passagier/klant zelf de verantwoordelijkheid genomen hadden via de KLM website en het telefonisch contact met KLM herhaaldelijk geïnformeerd zijn over de benodigde documenten, want natuurlijk zijn wij ons bewust van het feit dat de COVID regels veranderlijk zijn. En het zijn uw collega’s die tot twee keer toe door het papierwerk heengegaan zijn en de documenten goed bevonden hebben om onze reis te kunnen maken.

Vanaf dat moment zijn wij ontspannen in de businessclass gevlogen, niet wetende wat een dramatische ervaring ons tegemoet zou komen. Wij hebben 100% gevaren op de veronderstelling dat met goedkeuring van de KLM onze reis zonder problemen gemaakt kon worden gezien de goedkeuring van de benodigde documenten.

Bij aankomst op de airport van Curaçao werd ons bij de douane op schofterige en onmenselijke wijze de toegang tot het eiland geweigerd met alle dramatische gevolgen van dien. Bij aankomst bleek er een… te ontbrekende. Alle keuzes daaropvolgend zijn binnen 10 minuten door de immigratie dienst gemaakt en werden we gedwongen terug te keren naar het vliegtuig om retour te gaan naar Nederland. Ze waren niet voor reden vatbaar, er was geen ruimte voor toelichting op de weigering, er was niet de gelegenheid vragen te stellen, er werd geschreeuwd en gedwongen te vertrekken om verdere sancties te voorkomen. Er werd niet eens benoemd dat er niet in orde was met onze documenten of wat er ontbrak. Ook de Crew en piloten van KLM konden ons dit niet vertellen en bevestigden dat dit een ongehoorde situatie was.

En laat ons duidelijk zijn: geen van onze gezinsleden is ooit in aanraking geweest met politie of immigratie. Er mocht geen contact plaatsvinden met familie. Hier stonden we met onze 3-jarige zoon, na en reis van 16 uur vanzelfsprekend vermoeid, ondersteboven van het geschreeuw van de Antilliaanse douane en de verslagenheid van zijn ouders.

Van mijn (schoon)vader, van Antilliaanse afkomst, begrepen we bij terugkeer in Frankrijk dat de autoriteiten familie meden hebben gedeeld dat onze COVID PCR testen niet goed waren, wat gelogen is, ook hiervan zijn opnames beschikbaar. We kunnen deze negatieve COVID testen zo laten zien. Al onze documenten en paspoorten werden vastgehouden door de immigratie dienst tot we aan boord waren van het vliegtuig.

Bij aankomst thuis merkten we op dat er zelfs papieren zijn achter gehouden: gelukkig hebben we alles ook digitaal opgeslagen. Verslagen en vol verdriet zijn we letterlijk en figuurlijk achterin het vliegtuig gepropt, in zomerkleding, zonder onze bagage en verre van proper met onze zoon na deze lange reis. In totaal hebben we met onze zoon meer dan 35 uur gereisd. Het was niet humaan, mensonterend en vernederend te noemen om gedwongen in 30 minuten tijd aan boord te moeten stappen van een overvolle retourvlucht naar Frankrijk, zonder enig pardon. Mag daarbij ook gezegd worden dat we toeslagen betaald hebben om onze tickets te wijzigen en upgraden naar businessclass. Nu werden we gedwongen om ergens achter in een hoek in het vliegtuig te gaan zitten na onze lange reis die we achter de rug hadden.

Bij aankomst op Curacao hebben ook de captain de heer Michiel van Kemenade en purser Bernadette de Paauw de station manager Reginald Beverdijk gebeld: Hij gaf aan dat er ook een mogelijkheid zijn kunnen bestaan om in quarantaine te gaan waarna hij een gedelegeerde naar ons zou sturen. De werknemers van de lokale autoriteiten/immigratiedienst ter plaatse werden boos op de bemanningsleden/piloot van de vlucht en sommeerde/schreeuwde “wegwezen!”.

Het superieure lid van de immigratie Curaçao, waar dus geen woord mee gewisseld is, meldde tegen collega’s van KLM: WIJ bepalen wie op Curaçao komt of niet. Noodgedwongen hebben ze ons hier alleen achter gelaten. Ze probeerden ons gerust te stellen dat er iemand onderweg was om te helpen en dat er altijd oplossingen zijn in dit soort gevallen.

Onze tante, majoor Hillegard Vos, die een als hoofd ambtenaar van politie immigratie en daarmee een hoge functie beklede op de Airport van Curacao, heeft als laatste met de autoriteiten gesproken om de quarantaine van twee weken (ons verblijf zou 5 weken zijn op Curaçao) aan te bieden, onder haar verantwoording, zij zou dan eten en drinken bezorgen wanneer dat nodig zou zijn. Ook daarvoor stonden ze niet open.

We waren allemaal in tranen: een totale nachtmerrie, een film scenario dat we nooit hebben kunnen voorzien. We stonden daar aan de schandpaal genageld en iedereen kon zich vermaken ten koste van ons. Het brak ons hart om onze zoon te zien huilen en zo behandeld te worden. Hij wilde alleen op het eiland van mijn voorouders zijn, bij mijn familie, opa en oma (92jr) die kwakkelen met hun gezondheid.

Wij hebben niets verkeerd gedaan, hebben alle aanwijzingen die KLM ons heeft gegeven strikt uitgevoerd. We kloppen bij KLM maar niet blijkt thuis te zijn. We voelen ons alleen en in de steek gelaten. Kunnen jullie dit onder de aandacht brengen?

In afwachting op uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet

Familie de Vroet-Jacobs,

Nederland