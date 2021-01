PBC | Eerste baby van 2021 heet Su’sergiëaly

Persbureau Curacao

Het had niet veel gescheeld of de eerste baby van 2021 zou op de tweede dag van het jaar worden geboren. Maar Su’sergiëaly meldde zich om 23.44 uur op Nieuwjaarsdag.

Su’sergiëaly is de dochter van Suvianka Pieter en Serge Soto Beltran. Ze woog 3120 gram bij haar geboorte in het Advent ziekenhuis en is 48 centimeter lang.

Jaarlijks worden er 1900 baby’s geboren op Curaçao, maar mogelijk heeft de lockdown van vorig jaar invloed gehad op dat cijfer.

In september leek het aantal geboorten op Curaçao voor aanzienlijk terug te lopen. Toen stond de teller op ruim 1100. Met dat aantal was de verwachting dat op 31 december er 1500 nieuwe baby’s bij zouden zijn gekomen.

