Column Den Cayente | Perspectief

Dinsdag kwam de eerste lading vaccins binnen en eergisteren al werden de eerste prikken uitgedeeld. Een plan stond gewoon klaar en nadat een groep BA-ers en mensen uit de zorg hun vaccin ontvingen is nu de beurt aan de rest van de zorgbranche.

Allemaal in rap tempo en on-Arubaans militaire precisie en planning zo lijkt het, terwijl ze op het grotere Curaçao nog niet weten wat te doen met de eerste lading van 19.000 vaccins die zij hebben gekregen en Nederland en andere landen, waaronder Duitsland, nog altijd sukkelen met hun eigen respectievelijke roll-outs. Maar hier lijkt die massavaccinatie gewoon te gaan gebeuren. En dat onder een verrassend kordate minister van Volksgezondheid die nu, voor het oog van vriend en vijand, zijn moment keihard vastpakt. Dangui Oduber is goed op de hoogte, gortdroog en gefocust. Je kunt van alles van hem vinden en over hem zeggen, maar hij staat er gewoon op het moment dat hij er moet staan en dat is misschien precies wat Aruba op dit specifieke moment nodig heeft van een minister van Volksgezondheid tijdens een pandemie.

Er zijn trial runs geweest, de healthapp is geüpdate om ook aanmeldingen aan te nemen voor wie het vaccin wil en er is flink wat hulp vanuit het RIVM op de achtergrond, zo heb ik mij laten vertellen. Op straat is de discussie nog altijd gaande over wel of niet meedoen. Die discussie is hard nodig. Ja, het is van cruciaal belang dat we die vaccindekking van 85 procent behalen om onze economie te redden en wat mij betreft mogen degenen die weigeren ook de rekening krijgen als we die 85 procent niet halen. Maar het feit blijft dat je die twee prikken echt moet willen. Niemand gaat je dwingen. Zelfs niet in oorlogstijd, zoals nu het geval is. Natuurlijk zullen dingen mislopen. Ik durf er een krat Stella op te wedden dat mensen met connecties zullen voordringen en wie weet zullen ook vaccins verspild worden. Het zit me ook niet helemaal lekker dat burgers bij het nemen van de coronaprik de regering moeten vrijwaren van enige aansprakelijkheid. Want op provisorische priklocaties zoals sporthallen en buurtcentra kunnen en zullen dingen mislopen. Ze houden in ieder geval rekening met allergische reacties, alle priklocaties krijgen een volledig uitgeruste medische post en iedereen die gaat prikken zal nog een kwartier op de priklocatie moeten blijven wachten na de prik voor het geval dat iets mocht gebeuren. Maar ik wil dit keer wel het voordeel van de twijfel geven en geloven dat deze grootschalige operatie kan lukken. Maar dat gebeurt alleen als we de koppen bij elkaar steken en elkaar scherp houden. Daarbij helpt het om zaken waar mogelijk vanuit een positief perspectief te zien.

Zeker, iedereen heeft een zwaar jaar achter de kiezen en we zijn allemaal coronamoe en hebben zoveel tegenslagen gehad dat velen van ons allang geen lichtpuntjes meer zien. Maar juist nu is het vinden en erkennen van die wins van belang. Het kan het verschil uitmaken tussen de kant bereiken en meters voor die kant alsnog verzuipen. Wat eergisteren plaatsvond is een win. Of het nou influencers waren die de prik het eerst kregen en of de politici wel of niet op hun beurt moeten wachten (zelf vind ik van wel, het gaat hier om het goede voorbeeld geven), het maakt niet uit. Het vaccin is hier, het kwam snel en we staan klaar. Dat is een flinke win en het geeft blijk van onze weerbaarheid en ons vermogen om grote dingen gedaan te krijgen op deze hete, kale rots.

