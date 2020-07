Budget- en communicatietraining voor bursalen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Er komen vanaf september speciale trainingen in budgetbeheer en communicatie voor studenten van alle niveaus en studierichtingen uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

De Papiamentstalige trainingen die de 1,5-meterrichtlijn respecteren zijn een gezamenlijk initiatief van Duwo, de organisatie die studentenhuisvesting regelt, en de stichting WeConnect die gespecialiseerd is in het verbinden van Nederland met de eilanden overzee.

Beide organisaties geven te kennen zeer begaan te zijn met het lot van de Caribische studenten in Nederland. De trainingen beogen studenten te ondersteunen bij hun nieuwe bestaan in Nederland. Tanja Fraai van WeConnect:

,,Wij stellen graag onze faciliteiten voor training ter beschikking aan de Caribische studenten, omdat wij maar al te goed weten hoe lastig het is als je net begint te studeren en tegelijkertijd op jezelf moet gaan wonen.”

De budgettraining ‘Ban Manehá Sèn/Laten we geld beheren’ bestaat uit een viertal bijeenkomsten in september, december, maart en juni, en zal worden verzorgd door jonge professionals, afkomstig van de eilanden. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Doel van de training is studenten leren met geld om te gaan. Fraai:

,,Studenten hebben vaak last van stress, onder meer omdat ze geen controle hebben over hun inkomsten en uitgaven.” Met behulp van het softwareprogramma Excel leren zij op eenvoudige wijze hun financiën te beheren.

Overigens zal accountant Judeska Alleyne van WeConnect de kennis en vaardigheden van de jonge cursusleiders aanscherpen tijdens een train-de-trainersessie in de aanloop naar de bijeenkomsten.

Om te leren praten over wat er omgaat in hun hoofd en hart kunnen de studenten zich aanmelden voor de training ‘Ban Papia/Laten we praten’. De cursus is gericht op het geestelijk welzijn van de jongeren. In de praktijk blijkt de overstap naar Nederland voor sommigen behoorlijk lastig. Eenzaamheid ligt op de loer. Iris Visser van Duwo zegt hierover:

,,We willen jongeren een veilige omgeving bieden, ze uitnodigen om te praten. Dat hoeft niet altijd te gaan over problemen. Gewoon een uitlaatklep hebben is al prettig. Het kan voorkómen dat de student straks eenzaam op zijn studentenkamer zit te verpieteren.”

Overigens is de communicatietraining nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting zal in het najaar worden gestart, om te beginnen in Amsterdam en Den Haag. Ook deze training zal worden verzorgd door Antilliaanse professionals die de taal en de cultuur van de studenten goed kennen.

Bron: Antilliaans Dagblad