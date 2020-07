Strenge maatregelen Sint Maarten tegen verspreiding | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – In een reeks vergaderingen op vrijdag 24 juli van de technische staf en afgelopen maandag met de Raad van Ministers van Sint Maarten en de Franse tegenhangers, werden de huidige ontwikkelingen op het gebied van Covid-19 besproken, evenals de verdere stappen die genomen moeten worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst van maandag met premier Silveria Jacobs van Sint Maarten en préfète Sylvie Feucher van Saint Martin, werd door beide partijen afgesproken dat na verdere evaluatie deze week, vervolggesprekken zullen plaatsvinden. Feucher zei dat ze overweegt de interne controles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het virus beter onder controle te houden.

Kort daarna ontmoette de Raad van Ministers ook de president van Saint Martin Daniel Gibbs en zijn delegatie van vicepresidenten van de Collectivité Saint Martin om de Covid-19-ontwikkelingen verder te bespreken en updates uit te wisselen over de toename van actieve gevallen aan beide zijden van het eiland.

Besproken werden maatregelen die moeten worden genomen om de gezondheid van de bevolkingen te garanderen, evenals de beoordeling van de mogelijkheid om de bestaande maatregelen verder te synchroniseren om de verdere verspreiding van het virus over het hele eiland tegen te gaan.

Ook zijn de gezamenlijke inspanningen tussen Collective Prevention Services (CPS) en het Agence Régionale de Sante Occitanie (ARS) besproken om de oorsprong van en de strategie voor het opsporen van nieuwe gevallen aan beide zijden van het eiland te bespreken en te delen.

De regering van Sint Maarten heeft aangegeven enkele van de strengere gezondheidsprotocollen en maatregelen weer in te voeren, zoals sociale afstand op openbare plaatsen en het verplichte gebruik van mondkapjes in het openbaar, evenals een maximumaantal vaste gasten in gesloten ruimtes.

Premier Jacobs gaf ook updates over de Multidisciplinaire Taskforce en Handhavingsteams die de situatie zouden blijven monitoren, evalueren en de regering adviseren over de beste praktijken die nodig zijn om de piek in het aantal besmettingen snel weer te laten dalen. Verplicht gebruik van een mondkapje wordt vanaf deze week ook afgedwongen op Saint Martin.

De regeringen van Sint Maarten en Saint Martin maken zich ook zorgen om bezoekers uit Saint Barths, dat de grenzen heeft heropend voor bezoekers uit de Verenigde Staten. In het licht hiervan gaven de vertegenwoordigers van Saint Martin aan dat Amerikaanse reizigers die Saint Martin via Saint Barths willen bezoeken, 14 dagen in Saint Barths moeten zijn voorafgaand aan hun geplande aankomst op Saint Martin.

Ook moeten deze bezoekers een negatief PCR-testresultaat kunnen aantonen. Sint Maarten heeft ook zijn maatregelen aangepast waardoor bezoekers uit Saint Barths nu ook een negatieve PCR-test nodig hebben. Deze bezoekers zullen tijdens hun verblijf ook worden gemonitord.

Beide partijen hebben Covid-19-statistieken uitgewisseld, waaruit blijkt dat het aantal besmettingsgevallen is gestegen en dat er sprake is van lokale transmissie. Samenwerking tussen beide zijden van het eiland is belangrijker geworden gezien de vrije bewegingsvrijheid aan beide zijden.

Terwijl president Gibbs zijn zorgen uitte over de heropening van Sint Maarten voor de Amerikaanse vluchten in augustus, benadrukte de regering van Sint Maarten dat er voorbereidingen zijn getroffen om dit op een gecontroleerde manier te laten gebeuren.

Deze voorbereidingen omvatten verplichte PCR-tests die niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst op Sint Maarten, meer temperatuurcontroles en meer medisch personeel op de luchthaven, ook ter ondersteuning van CPS. De regering zal ook doorgaan met het evalueren van de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem om de huidige uitbraak aan te pakken.

De vergaderingen waren over het algemeen positief, zo laat de regering van Sint Maarten weten. Regeringsfunctionarissen van beide kanten van het eiland hebben beloofd verder onderzoek te doen en te werken aan de mogelijkheid om de testcapaciteit aan beide zijden snel te vergroten door een gezamenlijk verzoek bij de Europese Unie in te dienen voor Covid-19-financiering.

Bron: Antilliaans Dagblad