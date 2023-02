Carls’ blog | Transitie

We dachten net: Wat is onze gevmin toch stil. His excellencies weekly report met elke keer weer tientallen actiefoto’s van Carls is al maanden niet verschenen. Ook hebben we nooit meer gehoord over de tien gratis tickets die hij had geregeld voor studenten.

We gingen ons bijna zorgen maken: Hij zal toch niet overwegen ermee te kappen? Maar danki Dios zagen we Manuel junior deze week zoals we hem kennen: op carnavalsvakantie op Curaçao.

Uiteraard op kosten van de zaak want Pisas’ protegé was wel zo slim het koninklijke bezoek aan te grijpen om er een dienstreis van te maken. Stel je voor dat de koning zou roepen: “Hé Pik, waar is die clown van je?”

Boze geruchten willen ons doen geloven dat Carls ondanks de gesloten grens ook nog even naar Venezuela is overgewipt om aan zijn metamorfose te werken. Een foto die de redactie van Knipsel kreeg toegestuurd lijkt dat te bevestigen.

Uiteraard hebben we een forensisch expert onderzoek laten doen naar de authenciteit van de foto. We zijn er duizend procent zeker van dat er niks gefotoshopt of anderszins aan gesleuteld is.

Het trekken van conclusies laten we graag aan de fantasie van de lezers over.

Stay tuned.

Bron: Knipselkrant Curacao

KKC naschrift

