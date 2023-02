RTL | Abigail pakt drugssmokkelaars bij Aruba: ‘We schieten soms op de motoren’

Abigail aan het werk Beeld © Stiven Sanchez



Met heel kleine bootjes komen drugssmokkelaars naar Aruba, en het is de taak van de Kustwacht om ze te onderscheppen. Vaak middenin de nacht, want criminelen laten zich liever niet te makkelijk zien. Spannend? Zeker, dat geeft Abigail Dammers toe. Zij werkt als zogenoemde kwartiermeester op haar boot de Metal Shark. “We maken impact, dat geeft een goed gevoel.”

Dammers vertelt dat het niet altijd even makkelijk is om de drugsbootjes te pakken. Op de radar zien ze bij de Kustwacht dat er mogelijk smokkelaars aanwezig zijn, maar eenmaal op het water is het toch vaak een flinke zoektocht. Een kat-en-muisspel begint: “De smokkelaars varen naar de noordkant van het eiland. Daar is de zee ruw, en wij willen onze lichten niet gebruiken, dan weten ze waar we zijn.”

Op de motor schieten

Het lukt Dammers en haar collega’s toch vaak om drugs te onderscheppen, intercepties noemt ze het. Eerst wordt er geprobeerd de smokkelaars direct te arresteren, maar als ze zich niet overgeven, is een beproefde methode om de motoren van de boot kapot te schieten. De smokkelaars worden dan alsnog aangehouden en de drugs in beslag genomen.

Het kapotschieten van de motoren is niet ideaal, want je moet dan ook de boot meeslepen, vertelt Dammers. “Dat duurt langer, en we willen zo min mogelijk zichtbaar zijn.” Een groot vuurgevecht heeft Dammers nog niet meegemaakt. “Tot nu toe is alles goed afgelopen. We schieten ook het liefst helemaal niet.”

Onderbuikgevoel

Een gevoel van onveiligheid heeft Dammers soms wel, maar dat is vaak pas na haar dienst. Een onderbuikgevoel noemt ze het. “Als je na een dienst naar huis moet, dan heb ik soms wel een gevoel dat er iets kan gebeuren. Dat er ogen op mij gericht zijn, dat ik moet uitkijken.”

Het werk van de Kustwacht springt dusdanig in het oog dat National Geographic er een serie over wilde maken. Dat gebeurde in 2021 tijdens corona, en het eerste deel was zo’n groot succes dat zondag het tweede seizoen start, met wekelijks een uitzending. “Het wordt nu in circa 170 landen uitgezonden. Voor het tweede seizoen hebben we veel meer Go Pro-camera’s ingezet, dus er zijn veel meer intercepties te zien, waaronder drugsvangsten”, zegt Lotte Klomp van producent National Geographic.

‘Van de beelden geleerd’

Iedereen kan dus zien hoe Dammers en haar collega’s drugssmokkelaars arresteren. Geen probleem voor haar: “Nu kan iedereen zien wat mijn werk is. Ik moet het vaak uitleggen”, zegt ze.

“De documentaire laat zien wat mijn baan inhoudt, en ook hoe gevaarlijk het kan zijn. Het werk is erg divers, en dat laat de documentaire goed zien”, zegt Dammers. Maar had ze dan geen last van die camera, die op haar borst geplakt zat? “Ach, je voelt het wel, maar het was juist goed. We hebben van de beelden zelf ook weer geleerd.”

Het gaat om impact, succes hebben bij het opsporen van de smokkelaars. In de strijd tegen drugsvangst hoor je over het algemeen vaak cynisme. De vangsten zouden een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar zelf heeft Dammers het gevoel dat het succesvol is. Ze horen weleens dat de prijs van drugs op het eiland omhoog gaat, een teken dat de producten schaars zijn en dus duurder worden. “Dat zien wij als goed nieuws. Dan doen wij ons werk goed.”

Groter team

Maar ze weet ook: 100 procent van de drugs onderscheppen zal niet lukken. Vanuit Zuid-Amerika wordt vaak geprobeerd drugs naar het Caribisch gebied te krijgen, soms ook met succes. De Kustwacht vindt weleens resten van producten die erop wijzen dat een smokkel gelukt is. Even balen, en snel weer door. De volgende pakken ze weer.

Ook het Nederlandse ministerie van Defensie ziet dat de Kustwacht succesvol is in het onderscheppen van drugstransporten. “Er was een aanzienlijke hoeveelheid aan drugsonderscheppingen”, schreef het ministerie eind januari in een persbericht.

‘Begeleiden, helpen, uitleggen’

Mede daarom wordt het team van de Kustwacht in het Caribisch gebied uitgebreid. Tientallen voltijdbanen komen erbij. Dammers is er blij mee, ze hoopt dat ze in de toekomst ‘nog effectiever kunnen werken en altijd aanwezig kunnen zijn op land en zee’. Een uitdaging is het ook, al die nieuwe mensen. “Je moet ze begeleiden, helpen en uitleggen wat de baan inhoudt. Maar ik ben er blij mee.”

Veel optimisme dus vooral bij Dammers als ze denkt aan de toekomst, maar eerst genieten van de serie. “Aruba komt veel in beeld, het wordt leuk.”

Bron: RTL Nieuws