NTR | Ook Caribische gemeenschap helpt na aardbevingen Turkije en Syrië

Verschillende Caribische Nederlanders komen in actie om mensen te helpen die getroffen zijn door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Bijvoorbeeld in Lelystad, waar de Curaçaose Mila Romijn druk bezig is om spullen te regelen.

Video: Sam Jones

Al meer dan 35 jaar helpt Romijn haar Caribische eilandgenoten en anderen die moeilijk kunnen rondkomen met goedkope spulletjes uit haar een tweedehandswinkel in Lelystad. Het nieuws over de aardbeving vindt ze verschrikkelijk. Daarom is ze deze week ook druk in de weer voor noodhulp. “We hebben al een stuk of vijftien dozen naar Turkije gestuurd.”

Twee Syrische vluchtelingen komen in de hulpwinkel van Romijn langs om een noodoproep te doen. Volgens beiden gaat nu alle aandacht naar Turkije. “Syrië wordt vergeten!”, zeggen ze in koor.

Yaser Baker en Ali Hussein, wonen al zes jaar met hun gezinnen in Nederland. In het noorden van Syrië waar ze vandaan komen, is al jarenlang oorlog. De situatie daar is nog erger geworden door de aardbeving.

Romijn besluit meteen om ook een hulpactie voor Syrië op te zetten. Maar zo makkelijk is het niet om de spullen daar te krijgen. De vrachtwagens met kleding, pampers, schoenen en jassen moeten vanuit Nederland eerst naar Turkije om vervolgens naar Syrië te gaan. De vrees is dat de hulp er niet komt. “De grens is potdicht”, zegt Hussein.

De twee vinden dat een onmenselijke situatie. Hun familie en vrienden zijn zover bekend nog in leven. Maar Baker maakt zich zorgen. “Er is oorlog, honger en nu de aardbeving. De grens moet nú open”, zegt hij. “Anders is het te laat.”

De vraag is of al die met spullen ook terechtkomen in Syrië. Romijn heeft er wel vertrouwen in, nu ze samenwerkt met Aya Jaffal van de Stichting Help Syrië.

Jaffal is blij met de hulp. “Tante Mila zet zich altijd in voor mensen. Sinds ik klein ben, kijk ik heel erg tegen haar op.”

Volgende week donderdag vertrekt hun vracht naar Syrië. “Als het niet lukt via Turkije, dan gaan we via Libanon hulp bieden aan het getroffen gebied in het noorden. Linksom of rechtsom moeten de hulpgoederen daar komen.”

Woensdag: Giro 555, hulpactie op NPO 1 De publieke en commerciële radio- en televisiezenders komen op woensdag 15 februari gezamenlijk in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Vanaf 20.30 uur (Nederlandse tijd) live op NPO 1.

Een collega van Romijn vertrekt met een stuk of zeven dozen in een grote personenauto naar het distributiepunt voor Syrië. Een druppel op een gloeiende plaat? Dat is het beslist niet, vindt Jaffal. “Hoe meer druppels op de gloeiende plaat, hoe beter. Álle beetjes helpen.”

Anderen helpen is vanzelfsprekend voor Romijn; dat doet ze al jaren in Nederland. Ze zegt ook blij te zijn met de hulp van verschillende Caribische mensen die bij haar winkel komen om spullen te doneren.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk