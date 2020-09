BI | Donald Trump is een gevaar voor de VS als hij het Witte Huis verlaat – wie maar genoeg betaalt, ontfutselt hem alle geheimen

Linette Lopez | Business Insider

COLUMN – The New York Times heeft een duik genomen in meer dan twee decennia aan belastingaangiften van de Amerikaanse president Donald Trump. De krant publiceerde zondagnacht zijn eerste bevindingen.

In het kort

Donald Trump heeft een dure levensstijl die hij niet kan bekostigen met de omzet van zijn bedrijven. Althans, zo lijkt het op papier.

The New York Times heeft de hand weten te leggen op Trumps belastingaangiften. Die laten zien dat de Amerikaanse president honderden miljoenen dollars aan schulden moet afbetalen.

Wanneer Trump het Witte Huis verlaat, volgend jaar of daarna, zal hij vertrekken met de geheimen van de VS in zijn hoofd.

Zijn trackrecord suggereert dat hij die geheimen prijs zal geven aan iedereen die er maar het juiste bedrag voor neertelt.

Dit is een opiniërende column. De opgetekende gedachten zijn die van de auteur.

In 2016 en 2017 betaalde Trump slechts 750 dollar per jaar aan inkomstenbelasting. In tien van de afgelopen vijftien jaren droeg hij zelfs helemaal niets af aan de fiscus.

Uit het spitwerk blijkt duidelijk dat Trump een bedreiging vormt voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij heeft honderden miljoenen dollars aan schulden die hij de komende jaren moet afbetalen en zijn bedrijven lijden honderden miljoenen dollars verlies. Althans, op papier. Deze bedrijven draaien op het scherpst van de snede.

Elke keer als Trump een grote som geld binnenhaalt, zet hij dat in op zichzelf. En wanneer hij op zichzelf wedt, verliest hij. Dit betekent dat hij altijd cash nodig heeft, een creatieve boekhouding en gewillige geldschieters om zijn levensstijl te handhaven. Gebaseerd op met wie hij zoal zakendoet, zal dat benodigde geld van plekken kunnen komen die de VS in gevaar brengen.

Een wankele financiële situatie

Hoewel het onderzoek van The New York Times naar Trumps financiële handel en wandel maar een deel van het plaatje laat zien, is het duidelijk dat zijn zakenimperium niet op de meest solide fundering rust.

Om een voorbeeld te geven: Dan Alexander van Forbes telde de betalingsverplichtingen van Trump op en kwam op een bedrag van rond de 1,1 miljard dollar.

Dat bedrag is niets vergeleken met de waarde van het vastgoed dat hij bezit, reageerde Trump op het Times-artikel. Maar Trumps stenen bezittingen zijn niet makkelijk contant te maken – zeker nu, tijdens een pandemie waarin de waarde van commercieel vastgoed en hotels met een noodgang dalen.

Gezien de huidige markt is het onduidelijk hoeveel geld Trumps investeringen in onroerend goed kunnen opleveren, of zouden kunnen opleveren bij de verkoop van bijvoorbeeld de Trump Tower, waarvoor hij een lening van 100 miljoen dollar heeft afgesloten.

Deze lening moet in 2022 zijn afbetaald. Trump heeft weliswaar rente betaald, maar tot nu toe nog geen cent afgelost. Ondertussen wacht hem ook nog een beslissing van de Amerikaanse belastingdienst die hem 100 miljoen dollar zou kunnen kosten.

Trump zou zich uit deze problemen kunnen manoeuvreren – voor rijke mensen is er bijna altijd wel een manier om schulden voor zich uit te schuiven – maar er zijn tekenen van financiële stress.

Trump deed gros van aandelen van de hand

De Amerikaanse president heeft een groot deel van zijn aandelenportfolio van de hand gedaan na de financiële crisis. Sinds 2014 heeft hij voor 220 miljoen dollar aan aandelen verkocht, waardoor hij volgens The New York Times slechts 873.000 dollar aan aandelen overhoudt. Dat bedrag komt niet eens in de buurt van wat hij zou moeten afbetalen aan hypotheken.

Al deze problemen zouden beter beheersbaar zijn als de overheid beleid maakt dat Trump uitkomt, wat de reden is dat hij koste wat kost in het Witte Huis wil blijven.

Zolang hij in Washington zit, kan hij het beleid in zijn voordeel vormgeven. Natuurlijk zal een man als Trump belastingen verlagen. Natuurlijk zal een man als Trump het budget van de federale Belastingdienst naar beneden schroeven. Natuurlijk zal een man als Trump de rente laag willen houden.

Deze belastingdocumenten laten zien dat alles wat de Trump doet, voor hemzelf is en voor mensen zoals hij. Het kan hem niet schelen dat hij geen belasting betaalt om dingen te financieren voor mensen in zijn achterban, zoals openbare scholen en sociale zekerheid – omdat mensen zoals hij die dingen niet nodig hebben. En omdat hij helemaal niets geeft om de mensen die daar wel behoefte aan hebben.

Trump maakt zich echter wel zorgen om zijn schulden en dat is waar het probleem voor Amerika om de hoek komt kijken.

Trump toont affiniteit met dictators

We weten niet of Trump of zijn kinderen (inclusief schoonzoon Jared Kushner) de afgelopen vier jaar iets hebben gekregen van buitenlandse regeringen of extreem rijke particulieren. We weten wel dat wanneer ze het Witte Huis verlaten, ze geconfronteerd worden met schulden en (waarschijnlijk) juridische problemen.

Volgens de Republikeinen is dit de reden waarom Bill en Hillary Clinton al decennialang duistere zaken doen.

Bij Trump worden diezelfde zorgen uitvergroot. Gedurende zijn presidentschap heeft Trump affiniteit getoond met corrupte dictators – de wijze waarop ze hun geld verdienen en de manier waarop ze hun land regeren.

Zoals de gepensioneerde kolonel Alexander Vindman, een getuige van de corruptie van de Trump-regering in Oekraïne, tegen het tijdschrift The Altlantic zei: dictators zien Trump als een “nuttige idioot” en als “sympathisant”. Dit alles maakt hem een bedreiging voor de VS, nu en wanneer hij het Witte Huis verlaat.

Een gunst aan de familie Trump hoeft niet per se geld of iets dergelijks te zijn, het kan om iets subtiels gaan. In het verhaal van The New York Times staat dat Trump 2,3 miljoen dollar verdiende met de Miss Universe-verkiezing die hij in 2013 in Rusland organiseerde.

Het vreemde is dat iedereen die bij de Russische kant van de transactie betrokken was, geld heeft verloren. De miljardairsfamilie Agalarov, die Trump uitnodigde en 12 miljoen dollar in het project investeerde, verloor 10 miljoen dollar met de deal.

Dat terwijl Trump juist verlies maakte op de schoonheidswedstrijden die hij voor en na de Miss Universe-verkiezing in 2013 organiseerde.

Trump werd ingepalmd met mooie vrouwen en $2,3 miljoen

Bij iedereen die begrijpt hoe het Kremlin werkt, gaan nu alarmbellen af. Russische rijke families hebben hun fortuin te danken aan president Vladimir Poetin en staan erom bekend zijn wensen overal ter wereld uit te voeren.

Die omvatten ook het benaderen van mensen die in potentie nuttig zijn voor Moskou – hen inpalmen om ervoor te zorgen dat ze Russische contacten hebben en er een positieve mening over het land op nahouden.

Ik kan geen betere manier bedenken om een goede indruk bij Donald Trump te wekken over een plek en zijn inwoners, dan hem een ruimte vol beeldschone vrouwen aan te bieden en, in essentie, een cheque van 2,3 miljoen dollar. Dit is niet een ingewikkeld psychologisch profiel waarmee we te maken hebben. Trump is makkelijk te exploiteren.

Een gunst van Moskou zal niet zo snel op Trumps belastingaangifte terug te vinden zijn onder het kopje “Russische regering”.

Toch is het zeer waarschijnlijk dat het Kremlin ervoor heeft gezorgd dat Trump degenen heeft ontmoet waarvan het wilde dat hij die zou ontmoeten. En dat hij op plekken kwam waar het Kremlin hem wilde hebben. Poetins trucs zijn niet nieuw, dit is een klassieke Russische rekruteringstactiek.

Trump is nuttig voor Amerika’s tegenstanders als hij het Witte Huis verlaat

Als we verder kijken, zou een Poetin-achtige truc door iedereen op de planeet met geld kunnen worden herhaald. Wanneer Trump zijn post in het Witte Huis verlaat, schuilen Amerika’s geheimen in zijn gedachten, klaar om los te barsten uit een mond die nooit oprechtheid heeft gekend.

De VS vraagt zijn presidenten om hun financiële belangen af ​​te stoten voordat ze aantreden, om er zeker van te zijn dat het land niet geregeerd wordt door een louche figuur.

Trump doet al zaken in landen met openlijk corrupte, quasi-autocratische regeringen, zoals de Filipijnen en Turkije. Nu weten we dat hij alle reden heeft om die relaties voort te zetten zodra hij zijn ambt verlaat. Op dat moment zal hij nuttiger zijn voor Amerikaanse tegenstanders dan ooit.

Hiermee is de vrijheid van Donald Trump om over de planeet te zwerven een existentiële bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS. Het land kan zich het risico niet veroorloven om hem, en zijn familie die tot aan de nek in de schulden zit, nog eens vier jaar toegang te geven tot vertrouwelijke informatie.

Dit artikel is een vertaling. Lees het origineel op Business Insider.

Bron: Business Insider.nl