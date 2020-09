NRC | Confrontatie tussen Trump en Biden: ‘Het slechtste debat ooit’

Bas Blokker

Verkiezingen VS President Trump en voormalig vicepresident Joe Biden stonden voor het eerst tegenover elkaar in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Het debat ontaardde in een schreeuwpartij.

Confrontatie tussen Trump en Biden: ‘Het slechtste debat ooit’

Het eerste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten is dinsdagavond ontaard in een schreeuwpartij tussen de Republikein Donald Trump en de Democraat Joe Biden. De moderator, Chris Wallace van Fox News, moest de spreektijd van, met name Biden, met hand en tand verdedigen. Op een zeker moment herinnerde Wallace president Trump eraan dat zijn campagneteam had beloofd dat hij zich aan de regels zou houden, ook aan de regel dat op de eerste vraag over een onderwerp twee minuten ononderbroken spreektijd zou volgen. „Ik denk dat het land er meer aan heeft als u iets minder interrumpeert.”

Het gevolg was anderhalf uur betrekkelijke chaos. Trump wilde geen inhoudelijk debat voeren, Biden kón het niet voeren – omdat Trump het niet wilde. „Kan hij zijn kop niet houden”, verzuchtte Biden. Hij noemde Trump „een clown” en „de slechtste president uit de geschiedenis”.

Paradoxaal genoeg ontsnapte Biden juist door Trumps interrupties een enkele keer aan netelige vragen van de moderator. Trump was bereid bij lastige vragen te liegen. „Ik heb in 2017 miljoenen aan inkomstenbelasting betaald”, zei hij, terwijl The New York Times met zijn aangifte in de hand dit weekend meldde dat hij dat jaar 750 dollar had betaald. Ook hield Trump vol dat hij een plan voor een zorgstelsel heeft, iets wat hij al twee jaar belooft „binnenkort” te presenteren, maar nooit heeft laten zien. Daarna sloeg hij af naar een voornemen om insuline „even goedkoop als water” te maken.

Beide kandidaten legden zo snel mogelijk de nadruk op de punten die zij over het voetlicht wilden krijgen. Toen het gesprek over de benoeming aan het Hooggerechtshof ging, begon Biden meteen over het zorgstelsel van president Obama dat zijn opvolger Trump probeert af te breken, en waarover het Hof zich binnenkort zal buigen. Toen de moderator het thema racisme aan de orde stelde, negeerde Trump het onderwerp en begon in plaats daarvan over ordehandhaving te spreken.

„Dit is het slechtste debat dat ik ooit heb gezien”, zei een CNN-commentator. En bij omroep CBS zeiden ze: „Moeten we echt nog twee van dit soort debatten krijgen?”

Gereserveerde achterban

Voor Biden en Trump stonden in dit eerste debat twee verschillende zaken op het spel. De voormalig vicepresident heeft te kampen met een gereserveerde achterban, die niet zozeer vóór hem lijkt te kiezen, maar eerder tégen Trump. Een peiling van The Wall Street Journal toonde deze week dat niet meer dan 15 procent van de ondervraagde kiezers „enthousiast” is over Joe Biden. Bij Trump ligt dat aantal op 24 procent. Met de categorie kiezers meegerekend die zich „op z’n gemak” voelt bij de kandidaten, staat Biden wel voor op Trump. 70 procent van de kiezers in deze enquête zei dat het debat van deze avond geen verschil voor hen zou maken.

Biden had duidelijk besloten zich ‘presidentieel’ te presenteren. Hij probeerde niet te happen op Trumps provocaties en keek de president geen enkele keer aan, maar richtte zich vaak rechtstreeks tot de camera en de tv-kijkers. Op die manier probeerde hij het onderscheid tussen hemzelf en Trump, die wel steeds opzij keek naar zijn tegenstander, te vergroten. Alleen toen Trump zijn zoon Hunter een „drugsverslaafde” noemde, kon Biden zich niet inhouden.

Voor Trump was het debat misschien wel de laatste kans om de stilstaande en voor hem ongunstige peilingen in beweging te krijgen. Uit de bewegingen in de laatste dagen viel op te maken dat team-Trump vooral had gehoopt op een fysieke dan wel mentale ineenstorting van Biden tijdens het debat. Zo eiste Trump dat Biden vooraf een drugstest zou ondergaan – kennelijk om te zien of hij bijvoorbeeld medicijnen tegen dementie zou gebruiken. Ook riep het campagneteam zijn supporters dinsdagavond op naar „de oren van Biden” te kijken, of hij zich niet zou laten aansturen van een afstandje. Als dat de opzet was, dan is Trump daar niet in geslaagd. Biden bleef coherent en energiek.

Trumps beste momenten waren bij thema’s als de Supreme Court en ordehandhaving. Bij het onderwerp Covid-19 zei hij dat hij het oneens was met zijn wetenschappelijke adviseurs die zeggen dat een vaccin op zijn vroegst volgende zomer gereed zal zijn. „Volgens mij komt het veel vroeger”, zei Trump. Hij ontweek de vraag over de opwarming van de aarde („tot op zekere hoogte” is die volgens hem veroorzaakt door de mens) en zei nog eens dat bosbranden in Californië zouden kunnen worden voorkomen door de bossen beter aan te harken.

Toen het laatste onderwerp, de integriteit van de verkiezingen, werd aangesneden, haalde Trump enkele incidenten rond per post rondgestuurde stembiljetten aan om te verkondigen dat deze verkiezingen „ongekende fraude” zullen zien. „Dit gaat niet goed eindigen”, zei Trump.

Daarmee maakte de president opnieuw het hele stemproces verdacht. Hij weigerde zijn aanhang op te roepen kalm te blijven voordat de verkiezingsuitslag bekend zou zijn en hij weigerde te zeggen of hij zou wachten tot alle stemmen waren geteld voordat hij zichzelf tot winnaar zou uitroepen. „Als ik het niet word”, zei Biden, „dan zal ik me daarbij neerleggen.”

Correctie (30 september 2020): in een eerdere versie van dit artikel stond onjuist dat president Trump zijn tegenstander een „number two” noemde tijdens het debat. Dit is hierboven aangepast.

Bron: NRC Handelsblad