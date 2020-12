BD | Ook met kerst houdt corona Caribische eilanden bezig

Barendsrechts Dagblad

De verspreiding van Covid-19 houdt de bewoners van de Caribische eilanden van het Koninkrijk nog steeds erg bezig. Zo kunnen Arubanen kerst vieren met familie. Maar de overheid benadrukt dat iedereen zich wel aan de regels moet houden.

“Alleen zo kunnen we voorkomen dat de viering van nieuwjaar in gevaar komt”, aldus de Dienst Volksgezondheid.

Donderdag waren er dertig nieuwe coronabesmettingen op Aruba, vrijdag 29. Tegelijkertijd herstelden in die twee dagen 34 personen. Daarmee is het aantal actieve besmettingen op 179 uitgekomen. Een fractie van de ruim 1800 besmettingen die er in september waren. Maar toch blijft het eiland alert. Op Aruba zijn 47 coronapatiënten overleden.

Op Curaçao gelden al enige tijd strenge coronamaatregelen, met onder meer een avondklok en een alcoholverbod in restaurants en bars. Vrijdag zijn er op Curaçao 48 nieuwe gevallen bij gekomen, tegelijkertijd zijn er 45 coronapatiënten hersteld. In totaal zijn er nu 1657 actieve besmettingen geregistreerd. Op Curaçao zijn twaalf besmette personen overleden. Bewoners zijn zich ervan bewust dat bij een nieuwe stijging een lockdown dreigt.

Op Sint-Maarten zijn vrijdag vijftien nieuwe besmettingen geregistreerd en zijn er in totaal 121 actieve besmettingen. Sinds maart zijn er 26 mensen overleden. Het gaat op Sint-Maarten niet om hoge aantallen, maar toch zijn regering en bewoners erg bewust van het feit dat er nog steeds dagelijkse nieuwe besmettingen plaatsvinden; een stijging kan tot nieuwe maatregelen leiden.

Op de BES-eilanden is het aantal besmettingen erg laag. Vrijdag kende Bonaire drie besmettingen, Sint Eustatius één, Saba is al lang gevrijwaard van coronabesmettingen. De eilanden kennen strenge regels voor bezoekers. Vanwege de grootte van de eilanden – Bonaire kent ruim 20.000 inwoners, Sint Eustatius ruim drieduizend en Saba iets meer dan tweeduizend – zijn bewoners heel bewust van het gevaar. Een kleine stijging kan direct nieuwe maatregelen tot gevolg hebben.

Bron: Barendsrechts Dagblad