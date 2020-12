NU | CEO van Corendon voelt zich dit jaar ten onrechte in de hoek geschopt

Van coronaproof op vakantie in afgesloten resorts via commerciële tests en ‘verboden’ reizen naar Turkije tot aan een vriendschappelijke fusie die voor de rechter eindigt. Corendon was meer dan eens in het nieuws dit jaar en dat was zeker niet altijd positief.

Tot twee keer toe werd de touroperator met naam en toenaam teruggefloten, eerst door de vicepremier en later zelfs door de premier.

“Als je aan het eind van je financiële middelen zit, kijk je als ondernemer wat er nog kan, binnen de grenzen van wat mag en zonder concessies te doen aan de veiligheid van de klanten”, zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon in gesprek met NU.nl. “We zijn meermaals ten onrechte in de hoek geschopt.”

We spraken elkaar begin februari over het coronavirus. Toen zei u dat het virus voor Corendon eigenlijk positief nieuws was. Mensen zouden minder ver weg op vakantie gaan en vooral Azië mijden, want daar was de corona-uitbraak. Corendon zou daar baat bij hebben want jullie richten je vooral op Europese vakanties. Heeft u het onderschat?

“Dat kun je wel zeggen ja, maar ik niet alleen. Dit hebben we natuurlijk nog nooit meegemaakt. We hebben eerder SARS gehad en de Mexicaanse griep, dat liep beide met een sisser af. SARS bleef inderdaad beperkt tot Azië en de Mexicaanse griep was overschat. Destijds zijn door Nederland nog een paar miljoen vaccins ingekocht, die later weggegooid konden worden.”

Wanneer werd duidelijk dat er wel wat meer aan de hand was?

“Dat was tegen eind februari toen het virus op cruiseschepen werd ontdekt waar ook reizigers van ons zaten en in een hotel op Tenerife, dat werd afgesloten van de buitenwereld. Vanaf dat moment werd het steeds erger en in maart ging alles op slot. Daarna volgde de grootste repatriëringsactie ooit. Als Corendon hebben we zevenduizend van onze reizigers opgehaald en later nog in samenwerking met de overheid ook van andere organisaties.”

De eerste keer dat u prominent in het nieuws kwam, was toen Corendon naar buiten trad met de coronavrije vakantie. Reizigers konden zich vooraf laten testen, werden in eigen bussen vervoerd, konden op Schiphol in een Corendon-hotel overnachten, met een eigen vliegtuig naar het resort in Turkije en daar het terrein niet meer af. Dit idee werd niet overal goed ontvangen.

“De coronavrije vakantie. Ik sta daar nog steeds achter, we waren alleen een paar maanden te vroeg. Uiteindelijk gaan we natuurlijk naar massaal vaccineren, maar tot die tijd moeten we het toch echt hebben van testen, testen en nog eens testen. Net zoals we nu al zien in de sportbubbels. Dat gaat af en toe mis, maar meestal goed.”

“Hugo de Jonge die zei dat een all-inclusive met Corendon een vakantie inclusief virus kon zijn”

Corendon-topman

Vervolgens ontstond consternatie over dat testen, waarom?

“Om te kijken of het logistiek gezien haalbaar zou zijn om op grote schaal mensen te testen zijn we antistoffentests gaan afnemen, waarmee je kunt zien of je het virus hebt gehad. We zijn dat ook commercieel gaan aanbieden. Het is nooit de bedoeling geweest dat soort testen te gebruiken voor de coronavrije vakantie.

“We zijn toen publiekelijk onderuitgehaald door vicepremier Hugo de Jonge die zei dat ‘een all-inclusive met Corendon een vakantie inclusief virus kon zijn’. We zouden ten koste van de veiligheid van onze klanten uit zijn op commercieel gewin. Dat heeft ons veel pijn gedaan.”

De coronavrije vakantie werd na alle negatieve ‘reclame’ afgeblazen. Vervolgens kondigde u eind juni aan weer vakanties aan te bieden naar Turkije, terwijl dat land code oranje had. Dat viel ook niet in goede aarde?

“We hebben destijds veel gesproken met Den Haag over de oneerlijke concurrentie van de vliegmaatschappijen. Wij mogen geen vakanties aanbieden naar landen met code oranje, maar vliegmaatschappijen mogen wel op die landen vliegen en mensen kunnen daar zelf een hotel boeken.”

“Met Turkije hebben we toen de knuppel in het hoenderhok gegooid, maar kregen een stevige reprimande van premier Rutte en hebben het afgeblazen. Recent speelde hetzelfde probleem weer op. Wij moesten reizen op Curaçao annuleren, klanten boekten vervolgens een ticket met KLM en een hotel op Curaçao en gingen toch.”

De lege Corendon-balies op luchthaven Schiphol (foto: ANP)

Dan was er nog de fusie met Sunweb. De nummer twee en drie van Nederland zouden samengaan. Dat werd in mei 2019 afgesproken, maar Sunweb wil niet meer en dat vecht u nu aan voor de rechter. Gaat de fusie nog door?

“Of het uiteindelijk doorgaat, bepaalt de rechter. Die overname had al lang afgerond kunnen zijn als Thomas Cook niet failliet was gegaan. Daardoor waren er in Nederland en met name België ineens twee spelers over (de combinatie Corendon/Sunweb en marktleider TUI, red.) in plaats van drie. Daardoor hadden de mededingingsautoriteiten meer tijd nodig om te kijken of de fusie door kon gaan. Dat kon, maar toen hadden we inmiddels te maken met corona en wilde Sunweb van de deal af.”

Corendon toonde het afgelopen jaar meer dan eens het creatieve ondernemerschap. Ook met vakanties in eigen land zoals met Costa Holanda; op vakantie in het grote hotel in Badhoevedorp met een Boeing 747 voor de deur. Maar dat ligt nu ook stil?

“We hebben daar in mei een all-inclusive resort van gemaakt, dat was vooral bedoeld om mensen de kans te geven de vouchers van de geannuleerde vakanties, bijna 200.000, te laten gebruiken. Uiteindelijk hebben 30.000 mensen dat gedaan in Costa Holanda en via onze samenwerking met EuroParcs. Dat hotels nu ook geen restaurantfunctie meer mogen hebben, kost de wintervariant van Costa Holanda de kop. We hebben nu een schaatsbaan onder het vliegtuig liggen. Als er eind januari weer iets mag, gaat dat zeker alsnog open.”

Bron: Nu.nl