AVC | Emsley Tromp stapt vooral op zijn eigen tenen

Voormalig President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), Emsley Tromp, waarschuwt de nieuwe president van de Centrale Bank, Richard Doornbosch, voor de uitdagingen waar de Bank voor staat in 2020.

De waarschuwing staat in een stuk met de titel Challenges facing the new CBCS president. In de opening van dit artikel schrijft Tromp:

I am writing this note risking stepping on toes. However, the only way to avoid stepping on toes is to stand still. Standing still will come at greater cost to the reputation and the credibility of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten (“CBCS”), our financial system, and ultimately the Monetary Union and the well-being of its citizens than speaking out.

De auteurs van dit artikel menen dat Tromp hier vooral op zijn eigen tenen staat en zelf debet is aan de reputatieschade en geloofwaardigheid van de Centrale Bank. Tromp had zelf moeten ingrijpen. Vooral tijdens en na de onder curatelestelling van verzekeraar Ennia. Er was toen sprake van een afgedwongen overduidelijke dubieuze transactie door de aandeelhouder. Maar de Bank en zijn president keken weg en waren nergens te bekennen.

Emsley Tromp stelt dat Ennia in 2018 financieel gezond was. Op dat moment besluit CBCS in te grijpen. Formeel een correcte beslissing, gezien de jaarrekening van Ennia. Maar het laatst gepubliceerde jaarverslag heeft betrekking op boekjaar 2016 en de jaarverslagen over de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn niet gepubliceerd binnen de eindejaarstermijn van zes maanden.

Later werd bekend dat Ennia helemaal niet gezond was. CBCS publiceerde in 2018 een persverklaring waarin werd onthuld dat de particuliere aandeelhouder van Ennia, de 93-jarige Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary een verdachte transactie had gesloten door een van zijn eigendommen aan Ennia te verkopen voor een aanzienlijke prijs. Die transactie ging om het vervallen Mullet Bay resort en was om vele redenen niet in het belang van de polishouders van Ennia:

De waardering van Mullet Bay Resort was en is zeer onzeker

Er hebben geen recente transacties van vergelijkbare eigendommen plaatsgevonden, waardoor het moeilijk is om een ​​betrouwbare marktwaarde af te leiden;

Het stuk grond bevindt zich op één locatie op één eiland en is daardoor erg onderhevig aan veranderingen in lokale omstandigheden;

Het is onduidelijk of het stuk grond in de loop van de tijd in individuele stukken verkocht zou kunnen worden, waardoor het risico op een ongunstige veilingprijs op een bepaald moment in de tijd zou afnemen.

In dit geval bleek dat de marktwaarde van het onroerend goed ($ 49,7 mln) verwaarloosbaar ten opzichte van de boekwaarde ($ 430,7 mln). De vraag rijst of deze transactie door de aandeelhouder van Ennia afgedwongen werd om zijn eigen belangen na te streven, ten koste van de polishouders?

Een substantiële blootstelling aan één enkel object binnen een beleggingsportefeuille is in strijd met het principe van risicospreiding.

Het onroerend goed genereert geen jaarinkomen, terwijl de verzekeraar 3% -4% per jaar nodig heeft om zijn voorzieningen te verhogen om toekomstige voordelen aan polishouders te betalen.

Bij deze investering ontbreekt een duration-afstemming met de verplichtingen van de verzekeraar, waardoor de verzekeraar kwetsbaar is voor veranderingen (dalingen) in rentetarieven.

Conclusie

De conclusie is gerechtvaardigd dat de CBCS onder toezicht van de heer Tromp heeft gefaald door deze transactie niet te vermijden. Als Emsley Tromp echt geloofde dat het stuk land de boekwaarde waard was, hij ‘zijn geld daar legt waar zijn mond is’ en een stuk van dit land koopt voor de bijbehorende boekwaarde.

Door nu een brief met waarschuwingen of uitdagingen te schrijven richting de nieuwe CBCS-president ontstaat toch een kriebelig gevoel: handel je naar wat je belijdt? Het had Tromp gesierd hier vooraf rekening van te geven.

Servaas Houben werkt 18 jaar binnen de verzekeringssector. Hij studeerde econometrie in Nederland en werkte daar de eerste 4 jaar van zijn carrière. Daarna werkte Servaas in Dublin, Londen en Curaçao. Naast actuarieel heeft Servaas de kwalificaties CFA en FRM afgerond. Servaas schrijft regelmatig voor zijn blog, CFA-samenvatting en actuariële tijdschriften en is lid van de Nederlandse Actuariële Maatschappij Enterprise Risk Management en LIfe verzekeringscommissies.

Dr. Ronald Ketellapper studeerde econometrie in Groningen en begon zijn carrière als wetenschapper. Na zijn promotie in 1982 volgde een loopbaan in de pensioen- en verzekeringssector. Als laatste als directielid bij Guardian Group Fatum in Curaçao waar hij tot maart 2019 verantwoordelijk was voor leven-, pensioen- en ziektekostenverzekeringen. Hij is nu bestuurder van de Onderlinge van 1719, oudste onafhankelijke verzekeraar in Nederland.

