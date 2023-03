Column Youp | Bloemen vergeten!

Voor werk vloog ik deze week naar het nooit vervelende New York. Op de heenweg klonk de piloot als Rick Nieman. Dat is trouwens een heerlijk, geruststellend toontje om ons land mee te verlaten. Ik vermaakte me met typisch Nederlands nieuws.

Zoals het schitterende Floriade-debacle in Almere dat die gemeente geen 100 miljoen, maar meer dan 200 miljoen heeft gekost. Kan gebeuren. Dat je er als organisatie een miljoentje of honderd naast zit. Ze geven uiteraard corona de schuld, maar een pretparkdeskundige legde in Het Parool uit dat het gewoon dom is. De Keukenhof trok in die tijd gewoon publiek. Wel wat minder, net als de dierentuinen, maar er kwam overal volk.

De grappigste oorzaak van dit financiële drama? Ze waren de bloemen vergeten. Wat vergeten? De bloemen. Overal aan gedacht bij dit gigantische tuinbouwevenement: souvenirwinkels, een parkeerterrein met veel ruimte voor invaliden, genderneutrale toiletten, een vegetarisch restaurant, een inclusieve garderobe en een heuse kabelbaan. Alleen de bloemen vergeten. Da’s dom. Volgende keer aan denken. Bloemen! Goeie tip.

En omdat er geen bloemen waren was er geen publiek. Alleen de toenmalige burgemeester Frank Weerwind van Almere maakte twee keer per week in zijn gemeentelijke dienstlimo een trots rondje over het totaal verlaten Floriade-terrein.

Daarna las ik over het Marengo-proces en dat het hoofd van het OM best aan kan blijven. Ja, hij had vergeten om de familie, de advocaat en de adviseur van de kroongetuige Nabil B. te waarschuwen dat ze gevaar liepen. Levensgevaar zelfs. Wist het OM dat dan? Ja, dat wisten ze daar. Maar ja, vergeten. Net als de bloemen bij de Floriade. Wie als enige vindt dat het hoofd van het OM best aan kan blijven? Dat vindt het hoofd van het OM zelf.

Na deze droeve zaak heerlijk gegniffeld om dat vorige week verschenen gasrapport. Vooral Rutte was geschrokken. Had zich zelfs geschaamd. Mark wist als enige Nederlander niet dat het in Groningen een schaamteloze puinzooi is. Ontwrichte gezinnen, gescheurde en verzakte huizen, besodemieterde families en ordinaire oliehufters die gewoon niet willen afrekenen. Sterker nog: dat gajes wil schadevergoeding omdat de Nederlandse Staat stopt met boren in de Groningse bodem. En ze krijgen dat geld ook nog. Maar dat Shell-tuig en hun kompanen moeten toch eerst met die arme Groningers afrekenen? De schade vergoeden? Nee, dat is een misverstand. Als je dat niet snapt ben je dom. Oliedom.

Mooiste tekst kwam uiteraard van Mark zelf. Hij vertelde behendig dat het nu even niet om hem ging, maar om de in de steek gelaten Groningers! Briljante woorden van de man die zo langzamerhand door alle kluitjes zijn eigen riet niet meer ziet. Of hij weg moet? Mark zelf vindt van niet. Dat zei hij deze week nog tegen het hoofd van het OM, die het uiteraard volkomen met hem eens was. Aftreden is zo vorige eeuw. Daarbij is hij toch zo weer terug. Want het volk wil hem nou eenmaal. Begrijp ik nou dat hij binnenkort gezellig bij de mannen van Vandaag Inside gaat zitten? Verkiezingen hè! Wat hij daar gaat doen? Luchtig lachen, beetje geiten met Gijp en blij zijn met de vragen die hij uiteindelijk niet beantwoordt. Dom? Absoluut niet. Verre van dom zelfs.

Zo zoefde ik gemoedelijk de oceaan over. Af en toe vertelde de dienstdoende Rick Nieman ons dat het allemaal prima ging. We lagen goed op schema. Geen wolkje aan de lucht. Heerlijke vluchtinformatie dus. Alsof ik Mark zelf hoorde.

Ik raakte steeds verder weg van ons aandoenlijke stikstofstaatje met zijn geheel eigen problematiek en daarbij behorende politici. Las ook nog dat Sylvie Meijs gescheiden en Eva Jinek zwanger is. Emeritus hoogleraar Maarten van Rossem heeft in een podcast serieus verteld heeft dat hij de tijd tussen de kinderen van Eva wat aan de lange kant vindt. De bejaarde voorzitter van de jury van De Slimste Mens, ooit historicus aan de Universiteit van Utrecht, bemoeit zich in het openbaar met de gezinsplanning van Eva Jinek.

U vraagt zich af of ik nog terugkom naar ons land? Ik twijfel meer dan zeer.

Bron: NRC Handelsblad