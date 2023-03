Opinie | Het Curaçaose bevolking zou ten volle moeten profiteren van de meest lucratieve industrie van het land

Opinie drs. mr. Javier Silvania

Curaçao is de oudste jurisdictie voor online gokken ter wereld, en toch hebben de regering en het volk van het eiland nooit volledig kunnen genieten van het financiële voordeel van deze lucratieve industrie.

Het land nam in 1993 voor het eerst de Landsverordening buitengaatse hazardspelen aan en startte vervolgens in 1996 met het verlenen van vergunningen. Deze wetgeving is nu 30 jaar oud en is niet langer relevant qua structuur of reikwijdte.

Modernisering is geen luxe; het is noodzakelijk. Daartoe heeft de minister van Financiën geachte heer Javier Silvania een nieuw wetsvoorstel op de kansspelen (LOK) ingediend die naar verwachting eind dit jaar in wet zal worden omgezet.

De voorgestelde wetgeving vertegenwoordigt een ingrijpende hervorming van de structuur van het vergunningsproces door een nieuwe kansspelautoriteit (de Curaçaose Kansspelautoriteit) te creëren die rechtstreeks vergunningen zal afgeven aan de exploitanten en deze zal handhaven; en wat nog belangrijker is, goklicentievergoedingen en -heffingen zullen voor het eerst rechtstreeks aan de overheid worden betaald.

Deze structuur vervangt het huidige systeem die bestaat uit vier actieve masterlicentiehouders die sublicenties uitgeven aan meer dan 800 operators. Tot op heden is het altijd de masterlicentiehouders geweest die de directe zakelijke en financiële relatie met de exploitanten hebben gehad.

Curaçao is uniek in dit soort meerlagenopstelling. Geen enkele andere vergelijkbare jurisdictie is op deze manier opgezet en de economische gevolgen hiervan zijn enorm. In tegenstelling tot andere landen ligt op Curaçao de weldoener van de jaarlijkse licentievergoedingen en gokheffingen volledig bij de particuliere sector. Bijna niets van deze directe gokinkomsten gaat naar de overheidskas.

Twee vergelijkbare jurisdicties zijn Malta en het eiland Man. Beide zijn eilandstaten die zijn gegroeid tot populaire bestemmingen voor de online gokindustrie, en sinds 2001 hebben de bijbehorende inkomsten uit goklicenties bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de economieën van beide landen.

In 2021 meldde Digital Isle of Man dat e-gaming 17,6% bijdroeg aan het bbp van het eiland, een waarde van ongeveer 1 miljard GBP (~ $ 1,2 miljard).

Vorige maand, januari 2023, merkte een financieel rapport van de Malta Gaming Authority op dat de kansspelsector in de eerste zes maanden van 2022 een totaalbedrag van € 573 miljoen aan bruto toegevoegde waarde bijdroeg, wat neerkomt op 8,0% van de Maltese economie.

Het is duidelijk dat, ondanks het feit dat de online gokindustrie 5 jaar na de start van Curaçao is begonnen met het uitgeven van licenties, de online gokindustrie een veel grotere impact heeft gehad op de economische en sociale ontwikkeling van zowel Malta als het eiland Man.

Vanaf het begin erkenden de regeringen van Malta en het eiland Man het financiële potentieel van de online gokindustrie voor hun economieën en zijn ze doorgegaan met het ontwikkelen van de noodzakelijke infrastructuur en het regelgevingskader om de groei te ondersteunen. Dit heeft geleid tot de creatie van een levendige en bloeiende online gokindustrie die niet alleen de landen ten goede komt, maar ook de bedrijven en spelers die erin actief zijn.

De bijgewerkte LOK voorgesteld door geachte heer Javier Silvania zal Curaçao naar verwachting op dezelfde manier laten gedijen als zijn tegenhangers Malta en het eiland Man.

Bron: Persbericht Ministerie van Financien