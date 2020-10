AntilliaansDagblad | Verzekering verplicht voor toeristen op Sint Maarten

Philipsburg – Toeristen die naar Sint Maarten willen reizen, moeten binnenkort voorafgaand aan hun bezoek een Covid-19-ziektekostenverzekering afsluiten.

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie (TEATT), Ludmila de Weever, is met de uitwerking van dit plan bezig, zo meldt The Daily Herald.

De Weever zei dat de verzekering vergelijkbaar is met de Covid-19-verzekering die is geïntroduceerd door Aruba.

Verzekeringsmaatschappijen op Sint Maarten hebben toegezegd deel te nemen. Sinds mei van dit jaar voert de minister gesprekken met verschillende bedrijven om inkomende bezoekers te verzekeren.

Een van de eisen waar De Weever op aandrong was dat de verzekering medische evacuaties zou omvatten. Die zijn nu opgenomen. Het kost momenteel 70 dollar voor een week op Aruba en de dekking is maximaal 75.000 dollar. Aanvankelijk waren de kosten 135 dollar. De kosten voor de verzekering voor bezoekers van Sint Maarten zullen ongeveer hetzelfde zijn als die van Aruba. ,,Tot het punt van drie tot vier weken geleden was het geen optie om een medische verzekering op te nemen. Iets wat eigenlijk een primaire zorg is, vooral voor bezoekers uit Noord-Amerika”, zei De Weever. Er wordt spoedig een presentatie aan de Raad van Ministers gegeven.

Inmiddels heeft Nagico Insurances bevestigd betrokken te zijn bij gesprekken met de overheid over de Covid-19-verzekering voor toeristen die naar het land reizen.

Aruba had de verplichte verzekering voor toeristen ingevoerd als voorwaarde voor bezoekers. Hun verplichte verzekeringspolis was ontwikkeld in samenwerking met de verzekeringssector van Aruba en dient ter dekking van de kosten van isolatie, medische- en ziekenhuiskosten en transport/repatriëring in het geval een bezoeker Covid-19 oploopt. Voor Aruba moet de reiziger de Covid-19-verzekering afsluiten voordat hij aan boord gaat van een vlucht naar die bestemming.

Bron: Antilliaans Dagblad