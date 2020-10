Ingezonden | HiMA geen politieke partij

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Yvonne Wolthuis-Olf en Geraldine Scheperboer-Parris (HiMA) aan het woord.

De vereniging Hende-i-Medio- Ambiente (HiMA) is de afgelopen tijd regelmatig benaderd door verschillende mensen die zich om hen moverende redenen bij HiMA wilden aansluiten waarbij het opviel dat velen duidelijk aan het shoppen waren en van partij naar partij gingen.

De meeste van onze leden hebben hun eigen werkzaamheden en bedrijven en willen dit momenteel niet combineren met de politiek. Dit alles hebben het bestuur en leden van de vereniging doen besluiten nog niet aan de eerstvolgende verkiezingen deel te nemen.

HiMA zal zich de komende jaren verder richten op het versterken van samenwerking tussen de overheid, bedrijven en andere belangenorganisaties waar het gaat om ecologie, duurzaamheid, solidariteit met de kwetsbaren en dieren. HiMA staat en wil met anderen opkomen voor een eerlijkere, menselijkere, gezondere toekomst voor Curaçao.

Er zijn inmiddels al een aantal succesvolle projecten gestart die de vereniging blijft continueren, gevolgd door nieuwe projecten. Het budgetrestaurant is een terugkerend evenement evenals Awa pa Tur, het succesvol bemiddelen om iemand in Nederland opgenomen te krijgen in een instelling. Verder komen er binnenkort 29 computers van twee grote bedrijven uit Nederland deze kant op waarvoor al een goede bestemming is gevonden.

Omdat het Caribisch gebied een van de meest kwetsbare regio’s voor klimaatverandering is, is HiMA al een tijd bezig met de voorbereidingen voor een grote klimaatconferentie waarvoor een aantal Nederlandse en internationale hoogleraren interesse hebben getoond.

De titel zal zijn ‘The effect on Nature and Humanity of Global Warming in the Caribbean’, wat tot doel heeft vooraanstaande nationale en internationale academische wetenschappers en onderzoekers samen te brengen om hun ervaringen en onderzoeksresultaten over alle aspecten van milieuzekerheid en klimaatverandering wereldwijd en het Caribisch gebied in het bijzonder uit te wisselen en te delen. Biodiversiteit lijdt onder de impact van de mens wat weer een negatief effect heeft op de uitstoot van onder andere schadelijke stoffen en de klimaatverandering. De conferentie zal tevens gelegenheid bieden om te kijken hoe op eilandelijk gebied omgegaan wordt met klimaatverandering en hoe internationale organisaties over de hele wereld een rol kunnen spelen bij het vormgeven van klimaat- en energiebeleid die naar blijkt ook de meest kwetsbaren treft. Dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het hardst worden getroffen door de klimaatopwarming is evident, hoewel zij het minst bijdragen aan het probleem.

Met het oog op al deze factoren is besloten om de conferentie, ondanks de uitdagingen van de pandemie die nog vele jaren kan aanhouden, uit te stellen tot eind 2022. Het bestuur hoopt, dat de beperkingen die door de veranderde omstandigheden zijn ontstaan met betrekking tot evenementen en reizen, eenvoudiger zullen zijn waardoor deze belangrijke bijeenkomst zeker kan plaatsvinden. De veiligheid en gezondheid van conferentiedeelnemers zal de hoogste prioriteit hebben.

Er is door de United Nations Office for Project Services (Unops) in 2018, aangedrongen dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Curaçao aangepakt dient te worden. Inmiddels is het 2020 en wordt er nog steeds ongezuiverd afvalwater in de zee bij Shut geloosd en gaat het lozen van besmet water in zee maar door. Het afvalverwerkingsstation op Seru Fortuna dat al sinds 2016 klaar is, had naar de mening van HiMA natuurlijk allang de oplossing moeten zijn voor deze vervuiling.

De vereniging wil de overheid verzoeken hier aandacht aan te schenken zoals minister Zita Jesus-Leito in 2018 aangaf te zullen doen. Het lozen van afvalwater en besmet water in zee vormt een grote bedreiging voor vissen en zeevogels en dus het voortbestaan van de Curaçaose vissers.

De Europese Unie wil in het kader van het Landen en Gebieden Overzee (LGO)-Besluit uit 2014 een partnerschap dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en de overzeese gebiedsdelen niet meer als ontwikkelingslanden zien. Het jaar 2020 is dus bepaald dat het Land Curaçao de samenwerking met de Unie moet vaststellen.

De vereniging zal blijven streven naar een UPG-status (zoals Frans Sint Maarten) om reden dat het respecteren van de beginselen van vrijheid, democratie en mensenrechten en voorts de rechtsstaat waaronder goed bestuur en duurzame ontwikkeling, centraal moet staan.

Het bestuur van HiMA,

Yvonne Wolthuis-Olf en Geraldine Scheperboer-Parris,

Curaçao