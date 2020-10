AntilliaansDagblad | BIG-registratie wordt mogelijk op Bonaire

Den Haag – Verpleegkundigen met een op Bonaire behaald diploma zullen binnenkort worden opgenomen in het Nederlandse BIG-register. Dat zegt minister Tamara van Ark voor Medische Zorg toe aan Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Attje Kuiken (PvdA).

,,De opleiding verpleegkunde die wordt verzorgd door het Fundashon Mariadal-ziekenhuis op Bonaire is gelijkwaardig aan de Europees-Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo 4-niveau”, aldus Van Ark in antwoord op de Kamervragen. Die werden gesteld naar aanleiding van een klacht van een verpleegkundige die in Nederland niet aan de slag kon door het ontbreken van de verplichte BIG-registratie.

De opleiding van Mariadal wordt erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW). ,,Ik deel uw mening dat de verpleegkundigen die hun diploma op de BES-eilanden hebben behaald en daar een opleiding hebben gevolgd die gelijk is aan de Nederlandse opleiding rechtstreeks in aanmerking moeten kunnen komen voor BIG-registratie, zodat zij ook in Europees Nederland hun beroep kunnen uitoefenen”, aldus Van Ark.

Ondanks al in 2011 gedane toezeggingen door het toenmalige kabinet is dit probleem nooit opgelost. Van Ark belooft dit nu echt te regelen ‘bij een volgende wetswijziging BIG’. In de tussentijd wil ze hierop vooruitlopend regelen dat houders van diploma’s van Fundashon Mariadal zich direct kunnen inschrijven in het BIG-register.

Bron: Antilliaans Dagblad