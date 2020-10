AntilliaansDagblad | Voorlichtingscampagne Fundashon Prevenshon

Willemstad – Oktober is borstkankermaand. Voor Fundashon Prevenshon (FP) hét moment om een nieuwe voorlichtingscampagne te starten die vrouwen tussen de 45 en 75 jaar stimuleert gehoor te geven aan de oproep een mammografie te laten maken.

De voorlichtingscampagne is een samenwerking tussen Rotary en FP en duurt enige maanden.

Iedere twee jaar krijgen vrouwen tussen de 45 en 75 jaar een oproep voor het laten maken van een kosteloos preventief borstonderzoek (mammografie). Jaarlijks zijn er zo’n 33.000 vrouwen die een uitnodiging krijgen voor een onderzoek, hiervan verschijnt slechts 50 procent.

Sinds 20 november 2018 beschikt FP over een gebruiksvriendelijke mammograaf met een grote verwerkingscapaciteit die betere resultaten geeft. De aanschaf van deze mammograaf (655.200 gulden) werd mogelijk gemaakt door de vele giften van Rotary, particulieren en het bedrijfsleven.

De voorlichtingscampagne richt zich op de bewustwording van vrouwen binnen de doelgroep van 45-75 jaar de noodzaak te zien van een mammografie. Angst en onwetendheid zijn de meest voorkomende argumenten om geen gehoor te geven aan de oproep.

Onder de doelgroep, maar ook daarbuiten, leeft veel onduidelijkheid over de noodzaak van het laten uitvoeren van een mammografie. Men realiseert zich niet dat een te late constatering van borstkanker levensbedreigende consequenties kan hebben en daardoor een grote impact op het gezinsleven en hun omgeving heeft.

Sinds gisteren, 1 oktober 2020, wordt weer voorlichting gegeven via radio, televisie, social media, sportverenigingen, zorginstellingen en het bedrijfsleven. De campagne zal overal op Curaçao te zien zijn en de gemeenschap meer kennis verschaffen, waardoor angst en vooroordelen kunnen verdwijnen, zo legt de stichting uit. Als blijk van ‘goed werkgeverschap’ en onderdeel van de voorlichtingscampagne hebben de directies van Building Depot, Kooyman bv en Ennia besloten een eigen interne campagne te starten.

Met het aandacht besteden aan de noodzaak van een regulier preventief borstonderzoek en het faciliteren in de uitvoering door de doelgroep binnen bedrijven ondersteunen zij de voorlichtingscampagne van FP en Rotary. Het campagnecomité is blij verrast met dit initiatief en moedigt andere bedrijven aan zich aan te sluiten.

Uiteraard is het ook mogelijk voor vrouwen tussen de 45 en 75 jaar zelf een afspraak te maken voor het maken van een mammografie. Sinds mei 2019 zit FP in het voormalige politiebureau aan het Molenplein in Otrobanda.

Het maken van een afspraak kan online via: https://www.fundashonprevenshon.com/appointment. Voor meer informatie kan ook gebeld worden naar het gratis telefoonnummer van Fundashon Prevenshon: 0800-1811.

