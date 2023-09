NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Oranjestad – Het percentage toeristen dat een vakantiewoning boekt, was in augustus gelijk aan het percentage dat voor een hotel koos. Ruim een kwart van de toeristen maakt die keuze.

Dat blijkt uit cijfers van Aruba Tourism Authority (ATA).

In augustus bezochten 106.185 toeristen het eiland. Van deze groep koos 27,6 procent voor een hotel en 27,2 procent boekte een vakantiewoning. Achttien procent van de toeristen verbleef in een all-inclusive hotel en 27,3 procent verbleef in een timeshare.

ATA heeft aparte gegevens bekendgemaakt over vakantiewoningen. De gemiddelde prijs voor een vakantiewoning was 263 dollar in augustus. Dit is een toename van 17 procent vergeleken met vorig jaar. In 2019 was de gemiddelde prijs nog veel lager, namelijk 162 dollar.

De bezettingsgraad van vakantiewoningen was in augustus met 2 procent gestegen, vergeleken met augustus 2022. De bezettingsgraad was toen 51 procent en is nu 53 procent. De inkomsten die vakantiewoningen genereren, zijn in een jaar tijd gestegen met 30 procent. Als juli 2023 wordt vergeleken met 2019, dan zijn de inkomsten zelfs gestegen met 193 procent.

ATA maakte ook cijfers bekend over de uitgaven die toeristen met een creditcard hebben gedaan. De twee meest gebruikte creditcards worden vergeleken: Visa en MasterCard. Toeristen hebben in het tweede kwartaal 625 dollar per Visa creditcard-houder uitgegeven. Dat was 667 dollar in het eerste kwartaal. De bedragen van MasterCard liggen iets hoger. Het gemiddelde in het tweede kwartaal was 691 dollar. In het eerste kwartaal lag dit hoger, 740 dollar.

Overigens schreef deze krant in de editie van gisteren per abuis dat ATA de toerismecijfers van augustus nog niet bekend had gemaakt. ATA had de cijfers echter al gepubliceerd toen de minister van Toerisme met een reactie kwam.

Bron: Antilliaans Dagblad