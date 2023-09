NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Willemstad – De Week voor Doven en Slechthorenden is afgesloten met een symposium waarin deelnemers een scala aan onderwerpen rond de doelgroep hebben besproken.

Het is belangrijk dat er aandacht komt voor deze groep van ongeveer 2.000 personen op Curaçao.

Volgens de voorzitter van de Fundashion Hèndikèp Ouditivo (Stichting Auditief Gehandicapten), Aiva Martina, is de samenleving niet erg bewust van hoe deze groep mensen leeft op het eiland en waar doven en slechthorenden tegenaan lopen. De week, die plaatsvindt in de vierde week van september, is bedacht door de World Health Organization (WHO).

,,De mensen zijn enthousiast. Op het laatste moment kreeg ik nog telefoontjes van personen die ook mee wilden doen, wat natuurlijk nog mogelijk was. De opkomst is goed”, vertelt Martina. Ongeveer vijftig mensen zitten verdeeld over vier tafels, waar ze met elkaar overleggen over de verschillende onderwerpen. Aan een van de tafels wordt er gecommuniceerd in gebarentaal. Met een mix van Nederlandse en Engelse gebarentaal en het liplezen in het Papiaments kunnen de mensen begrijpen wat er allemaal gezegd wordt.

Aan iedere tafel zit iemand van de organisatie met mensen van verschillende leeftijden. Een moeder met twee dochters die een gehoorapparaat dragen, maar ook een man van 73 die pas op latere leeftijd problemen heeft gekregen met zijn gehoor.

Hij, Albert Knel, vond het fijn om met andere mensen te kunnen praten over zijn gehoorapparaat. In het dagelijks leven heeft hij moeite met het gebruik van het apparaat, omdat in iedere situatie de geluiden anders zijn. Ook is zijn sociale leven veranderd. Zo gaat hij niet meer naar plekken met live muziek en heeft hij in restaurants moeite met de omgevingsgeluiden. ,,Er is een wereld voor mij opengegaan. Het is voor mij de eerste keer dat ik naar zo’n bijeenkomst ga en ik ben er heel positief over. Er kan hier heel veel informatie doorgegeven worden.”

Met alles waar ze het over gehad hebben, wil de organisatie uiteindelijk naar instanties stappen om te laten zien wat ze nog nodig hebben om het leven van de mensen die doof of slechthorend zijn gemakkelijker te maken. Dit willen ze in december doen. ,,Het is belangrijk om met de mensen te praten. Als organisatie wil je hun verhaal vertellen”, zegt Martina.

Bron: Antilliaans Dagblad