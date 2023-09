NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Lering trekken om herhaling te voorkomen



Kralendijk – Verdeeld over twee opeenvolgende dagen heeft een groep van ongeveer 15 kaderleden van Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) deelgenomen aan een cursus over de geschiedenis van de politiek op Bonaire.

Ze gingen samen met Bòi Antoin en René Roders tot bijna 200 jaar terug in de tijd en gaven na afloop aan onder de indruk te zijn van wat ze gehoord hadden.

De 15 deelnemers kwamen bij elkaar in de zaal van Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FuHiKuBo) waar Antoin en Roders hen allereerst vertelden over de tijd dat er nog helemaal geen politieke partijen waren op het eiland. Tussen 1833 en 1938 was er de Koloniale Raad, een overlegorgaan van de Kolonie Curaçao. Dit was de voorloper van de Staten van de Nederlandse Antillen. Deze raad diende de gouverneur van de kolonie van advies. ‘Curaçao en Onderhorigen’ was tot 1936 de naam die werd gebruikt voor Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba.

Zowel Antoin als Roders hebben veel aandacht besteed aan de jaren vijftig, toen de lokale politiek zijn intrede deed met de UNI-partij en de Partido Progresista Boneriano (PPB). Na de breuk tussen de twee leiders van de UNI-partij, Lodewijk (LD) Gerharts en Julio Abraham veranderde het politieke landschap ingrijpend. De groep van Gerharts is in de Partido Progresista Boneriano Uni (PPBU) opgegaan. Deze partij ontstond uit een fusie tussen de twee bestaande partijen. Abraham richtte de Partido Demokrátiko Boneriano op. Roders, die vorig jaar een boek heeft gepubliceerd over de biografie van LD Gerharts, sprak anderhalf uur lang over de man, die volgens de overleveringen het slachtoffer is geworden van een samenzwering van zijn politieke tegenstanders, wat tot zijn gevangenschap en het beëindigen van zijn politieke carrière heeft geleid.

Antoin pakte vervolgens de politieke ontwikkelingen vanaf die periode op, zoals de intrede van Toon Abraham in de politiek, later gevolgd door zijn broer Jopie Abraham en vervolgens Jopie’s zoon Clark Abraham als leider van Demokrat. Hij sprak over Broertje Janga, een fenomeen in de Bonairiaanse politiek, die volgens Antoin ook slachtoffer is geworden van samenzwering. Hij was lid van de Demokrat, maar in de eerste helft van de jaren zestig verliet hij deze partij en stapte voor de verkiezingen over naar de reeds bestaande Partido Obrero Boneriano (POB).

De verkiezing voor de Staten van 5 september 1969 noemde Antoin historisch. ,,De lijst van Kombinashon pa Kambio (PPBU en POB) wierpen toen de Democraten omver, nadat die 15 jaar aan de macht waren geweest”, aldus Antoin. Een van de gevolgen daarvan was de oprichting van Partido Patriótiko Boneriano (PPB). Later ontstond de huidige UPB uit een fusie tussen de PPBU en de PPB.

De MPB zegt van plan te zijn door te gaan met het trainen van haar kader. ,,Geschiedenis van de politiek is zeker erg belangrijk, want als je je geschiedenis kent, kun je met de slechte dingen die zijn gebeurd rekening houden en ervoor zorgen dat ze zich niet herhalen. Natuurlijk moeten we van de goede dingen leren en proberen ze beter te maken”, aldus de MPB.

Bron: Antilliaans Dagblad